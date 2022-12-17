Джеймс Кэмерон научно доказал, что Джек не смог бы выжить в "Титанике" (видео)

Судебно-медицинская экспертиза показала, что спастись на плавающей двери мог только один человек.

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Известный режиссер Джеймс Кэмерон решил раз и навсегда доказать, что Джек не смог бы выжить в фильме "Титаник", вопреки мнению зрителей. Об этом он рассказал в интервью изданию Toronto Sun.

"Титаник" вышел на экраны в 1997 году, и с тех пор многие зрители недовольны концовкой, где главный герой по имени Джек (Леонардо ди Каприо) тонет, а его подруга (Кейт Уинслет) спасается на деревянной двери. Многие люди уверены: если бы девушка подвинулась, то места на плоту хватило бы обоим.

Около 25 лет Джеймс Кэмерон упорно доказывал, что Джек должен был умереть ради трагичности момента, но теперь планируетс помощью науки доказать — у героев физически не было другого выхода. Ради этого режиссер провел исследование и покажет результаты в новом документальном фильме, который выйдет в феврале 2023 года на канале National Geographic в честь Дня влюбленных.

По словам режиссера, команда с помощью специалиста по переохлаждению воспроизвела тот самый плот из Титаника и провела тщательный судебно-медицинский анализ, смоделировав ситуацию из фильма. Двух каскадеров, весящих столько же, сколько Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет на момент съемок, поместили в холодную воду с набором наружных и внутренних датчиков. Исследователи опробовали множество методов и убедились, что в такой ситуации выжить сможет только один человек.

"Он должен был умереть. Это как Ромео и Джульетта. Это фильм о любви, жертвенности и смертности. Любовь измеряется жертвенностью", — прокомментировал Джеймс Кэмерон судьбу Джека и заявил, что не сожалеет о грустной концовке "Титаника". — "Может быть, через 25 лет мне больше не придется сталкивать с этим".

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Тем временем, Джеймс Кэмерон выпустил на экраны новый фильм "Аватар-2: Путь воды". Продолжение оригинального аватара поклонники ждали 13 лет, а теперь оставляют восторженные отзывы после премьеры.

Недавно звезда "Титаника" Кейт Уинслет рассказала, как ее критиковали из-за фигуры. По словам актрисы, в театральной студии ее обхывали "толстухой" и прочили незавидную карьеру, и 14-летняя девушка тяжело воспринимала такие слова. Теперь же ситуация в киноиндустрии изменилась к лучшему.