Взуття та пляшки шампанського: з'явилися лякаючі 3D-кадри з місця катастрофи "Титаніка" (фото)

Серед предметів, виявлених на борту судна, — близько 2500 келихів для шампанського, 45 тисяч серветок та 50 тисяч рушників.

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Нові 3D-зображення показали пару взуття та закупорені пляшки шампанського, які лежать на уламках "Титаніка". Про це повідомляє The Mirror.

Через століття після, мабуть, найвідомішої у світі загибелі корабля, передові технології дозволили поглянути на місце, де затонув "Титанік", під іншим, небаченим раніше, ракурсом.

Британська компанія Magellan, що займається глибоководними картами, представила 3D-зображення уламків корабля на глибині 3,8 км у північній частині Атлантики.

Серед предметів, виявлених на борту судна, — близько 2500 келихів для шампанського, 45 тисяч серветок та 50 тисяч рушників.

Пляшки шампанського на місці аварії "Титаніка"

Останній пасажир, якому вдалося вижити на "Титаніку", помер 2009 року у віці 97 років. Коли затонув атлантичний лайнер, йому було лише 2 місяці.

"Титанік", що затонув

Безліч питань про причини катастрофи залишаються без відповідей.

На думку Паркса Стефенсона, який вивчає аварію "Титаніка", завдяки новим зображенням можуть з'явитися нові судово-медичні докази, за допомогою яких можна буде з'ясувати, як саме це сталося.

Місце аварії "Титаніка"

За його словами, за роки вивчення "Титаніка" він побачив достатньо і з підозрою ставиться до популярної версії аварії корабля.

"В останні роки я бачу все більше доказів того, що "Титанік" справді сів на мілину і натрапив на затоплений шельф айсберга", — пояснив дослідник, додавши, що це була перша версія, запропонована у квітні 1912-го.

Однак у майбутньому доведеться з'ясувати ще багато, а сам корабель, по суті, залишився єдиним свідком катастрофи і йому є що розповісти.

Нагадаємо, що й інші дослідники сподіваються, що нові знімки "Титаніка" покажуть, що ж сталося в ніч аварії корабля.

Також повідомлялося, що унікальний план "Титаніка", який допоміг у розслідуванні катастрофи, продають за 248 тисяч доларів.