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Технології та наука

Взуття та пляшки шампанського: з'явилися лякаючі 3D-кадри з місця катастрофи "Титаніка" (фото)

Взуття, місце аварії корабля "Титаніка",
Фото: The Mirror | Взуття на місці катастрофи "Титаніка"

Серед предметів, виявлених на борту судна, — близько 2500 келихів для шампанського, 45 тисяч серветок та 50 тисяч рушників.

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Нові 3D-зображення показали пару взуття та закупорені пляшки шампанського, які лежать на уламках "Титаніка". Про це повідомляє The Mirror.

Через століття після, мабуть, найвідомішої у світі загибелі корабля, передові технології дозволили поглянути на місце, де затонув "Титанік", під іншим, небаченим раніше, ракурсом.

Британська компанія Magellan, що займається глибоководними картами, представила 3D-зображення уламків корабля на глибині 3,8 км у північній частині Атлантики.

Серед предметів, виявлених на борту судна, — близько 2500 келихів для шампанського, 45 тисяч серветок та 50 тисяч рушників.

Пляшки шампанського, місце аварії "Титаніка" Fullscreen
Пляшки шампанського на місці аварії "Титаніка"

Останній пасажир, якому вдалося вижити на "Титаніку", помер 2009 року у віці 97 років. Коли затонув атлантичний лайнер, йому було лише 2 місяці.

"Титанік", що затонув Fullscreen
"Титанік", що затонув

Безліч питань про причини катастрофи залишаються без відповідей.

На думку Паркса Стефенсона, який вивчає аварію "Титаніка", завдяки новим зображенням можуть з'явитися нові судово-медичні докази, за допомогою яких можна буде з'ясувати, як саме це сталося.

Місце аварії Титаніка Fullscreen
Місце аварії "Титаніка"

За його словами, за роки вивчення "Титаніка" він побачив достатньо і з підозрою ставиться до популярної версії аварії корабля.

"В останні роки я бачу все більше доказів того, що "Титанік" справді сів на мілину і натрапив на затоплений шельф айсберга", — пояснив дослідник, додавши, що це була перша версія, запропонована у квітні 1912-го.

Однак у майбутньому доведеться з'ясувати ще багато, а сам корабель, по суті, залишився єдиним свідком катастрофи і йому є що розповісти.

Нагадаємо, що й інші дослідники сподіваються, що нові знімки "Титаніка" покажуть, що ж сталося в ніч аварії корабля.

Також повідомлялося, що унікальний план "Титаніка", який допоміг у розслідуванні катастрофи, продають за 248 тисяч доларів.