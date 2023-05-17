Рідкісні кадри. Нові знімки "Титаніка" можуть показати, що сталося в ніч аварії корабля (фото)

Затонулий корабель лежить на морському дні, але завдяки глибоководному картографуванню та розширеному скануванню експерти тепер можуть зібрати воєдино справжню історію його фатальної зустрічі з айсбергом.

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Перші в історії комплексні сканування "Титаніка", що пропонують новий погляд на культову корабельну аварію, оприлюднені через понад століття після його трагічної загибелі у 1912 році. Ці новаторські скани представляють надзвичайно детальну 3D-реконструкцію історичних уламків корабля, що лежать приблизно за приблизно 650 км від узбережжя Ньюфаундленду, Канада, пише Daily Mail.

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BBC випустила колекцію цифрових зображень, які демонструють залишки корабля з безпрецедентною чіткістю, захоплюючи такі складні деталі, як утворення іржі, що нагадують сталактити на носі, гвинт з ідентифікованим серійним номером і порожнину, що позначає колишнє місце розташування великих сходів.

Ці зображення дозволяють глядачам уявити собі "Титанік" так, ніби його підняли з глибин океану. Однак, через надзвичайну крихкість уламків корабля, будь-яка спроба його витягти неминуче призведе до повного знищення.

А проте експерти очікують, що вивчення цих знімків дасть цінну інформацію про загадки навколо доленосної події квітня 1912 року, включаючи краще розуміння точних механізмів, які призвели до зіткнення лайнера з океанським дном.

А проте експерти очікують, що вивчення цих знімків дасть цінну інформацію про загадки навколо доленосної події квітня 1912 року, включаючи краще розуміння точних механізмів, які призвели до зіткнення лайнера з океанським дном Фото: Atlantic Productions/Magellan

Розкішний океанський лайнер, що належав британській компанії White Star Line, трагічно загинув рано-вранці 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом в Атлантичному океані. Катастрофа забрала життя приблизно 1 517 осіб з 2 224, що перебували на борту.

На жаль, делікатний корабель швидко руйнується під водою, і за деякими оцінками, він може повністю зникнути протягом наступних чотирьох десятиліть.

Сканування, отримані під час експедиції, проведеної компанією Magellan Ltd, що займається глибоководним картографуванням, минулого літа, залишили дослідників з неймовірними враженнями.

Ці зображення, що лягли в основу майбутнього документального фільму від Atlantic Productions, надають всебічне і контекстуальне уявлення про всю аварію корабля, дозволяючи глядачам побачити його справжній стан.

Під час свого останнього спуску в глибини океану 15 квітня 1912 року "Титанік" трагічно розколовся на дві частини — носову і кормову, які зараз лежать на відстані 800 м одна від одної.

Для всебічного обстеження затонулого судна компанія Magellan Ltd використовувала підводні апарати, які зробили 700 000 знімків з усіх можливих ракурсів, що дозволило створити ретельну 3D-реконструкцію. Методи глибоководного картографування, що застосовуються в цій роботі, ефективно усувають присутність води, внаслідок чого підвищується чіткість для ретельного вивчення артефактів, що залишилися.

Зображення демонструють кормову частину корабля, як викривлену масу скрученого металу, що досі обертається проти годинникової стрілки з моменту удару об дно океану. V-подібний ніс, хоч і частково прихований під мулом через силу удару, залишається відносно впізнаваним, демонструючи свої характерні перила.

Нові сканування можуть розкрити додаткову інформацію про зіткнення "Титаніка" з айсбергом. Дослідники зазначають, що всупереч популярним зображенням у фільмах, досі незрозуміло, чи зіткнувся корабель з айсбергом правим бортом, чи сів на нього на мілину.

Нові сканування можуть розкрити додаткову інформацію про зіткнення "Титаніка" з айсбергом Фото: Atlantic Productions/Magellan

Побудований суднобудівниками Harland and Wolff у Белфасті між 1909 і 1912 роками, "Титанік" був найбільшим судном свого часу. Корабель вирушив у свій перший рейс з Саутгемптона до Нью-Йорка 10 квітня 1912 року з короткими зупинками у Шербурі, Франція, та гавані Корк, Ірландія, для посадки та висадки пасажирів відповідно.

Виявлення затонулого корабля 1 вересня 1985 року потрапило в заголовки світових газет, хоча й досі залишається малоймовірним, що "Титанік" коли-небудь піднімуть на поверхню. Експерти стверджують, що крихкий стан затонулого корабля, ускладнений корозією, біологічними процесами та потужними океанськими течіями на таких глибинах, робить будь-яке переміщення нездійсненним.

Ба більше, етичні міркування ще більше перешкоджають таким зусиллям. Почуття, висловлені Євою Харт, британкою, яка пережила катастрофу "Титаніка", перегукуються з цією думкою, наголошуючи на необхідності поважати це місце як могилу для 1 500 осіб, які трагічно загинули.

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