Загублена культура Адріатики. Археологи знайшли дорогу епохи неоліту в Хорватії

Понад 7 000 років під водою ховається загублена реліквія стародавньої морської культури — Хвар. І це не просто старий артефакт — це дорога.

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Це неймовірне відкриття зробили на археологічній ділянці Соліне — затопленому поселенні, яке колись належало народу хвар, що жив в епоху неоліту. Команда дослідників під час нещодавнього підводного обстеження натрапила на лінійну дорогу з кам'яних плит шириною 4 метри, пише Arkeonews.

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Ділянка Соліне розташована біля узбережжя хорватського острова Корчула, на глибині 5 метрів у відкладеннях осадових порід. І це не лише дорога, яку знайшла команда; вони також виявили фрагменти жорен, крем'яні леза та кам'яні сокири, серед інших дивовижних артефактів.

Ці реліквії дають цінну інформацію про загадкову Хварську культуру, яка вперше з'явилася на островах і узбережжі північно-східної частини Адріатичного моря близько 7 000 років тому.

Але зачекайте, це ще не все. Задарський університет опублікував нові кадри підводного проходу, на яких видно приголомшливу кам'яну споруду шириною майже 4 м, викладену з каменю. Це неймовірний інженерний подвиг для цивілізації, яка існувала так давно.

Задарський університет опублікував нові кадри підводного проходу, на яких видно приголомшливу кам'яну споруду шириною майже 4 м, викладену з каменю Фото: Sveučilište u Zadru- University of Zadar Facebook

Дорога колись з'єднувала давній штучний суходіл з островом Корчула, який зараз є частиною архіпелагу в Адріатичному морі. Цей архіпелаг колись був частиною континенту, але з таненням льодовикового покриву Землі після 12 000 р. до н. е. прибережні долини Динарського нагір'я почали затоплювати.

До 6000 року до н. е. архіпелаг приблизно досяг своєї нинішньої форми.

Підводні дослідження архіпелагу

Ось воно — дивовижне відкриття, яке захопило уяву науковців та громадськості. Хто знає, які ще таємниці ховаються під хвилями? Одне можна сказати напевно: дослідники налаштовані це з'ясувати.

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