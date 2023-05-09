Затерянная культура Адриатики. Археологи нашли затонувшую дорогу эпохи неолита в Хорватии

Более 7 000 лет под водой скрывается потерянная реликвия древней морской культуры — Хвар. И это не просто старый артефакт — это дорога.

Related video

Это невероятное открытие совершили на археологическом участке Солино — затопленном поселении, когда-то принадлежавшем народу хвар, живших в эпоху неолита. Команда исследователей во время недавнего подводного обследования наткнулась на ровную дорогу из каменных плит шириной 4 метра, пишет Arkeonews.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Участок Солино расположен у побережья хорватского острова Корчула, на глубине 5 метров в осадках. И это не только дорога, которую нашла команда; они также обнаружили фрагменты жерновов, кремневые лезвия и каменные топоры, среди других удивительных артефактов.

Эти реликвии дают ценную информацию о загадочной Хварской культуре, которая впервые появилась на островах и побережье северо-восточной части Адриатического моря около 7 000 лет назад.

Но подождите, это еще не все. Задарский университет опубликовал новые кадры подводного прохода, на которых видно потрясающее каменное сооружение шириной почти 4 м, выложенное из камня. Это невероятный инженерный подвиг для существовавшей так давно цивилизации.

Задарский университет опубликовал новые кадры подводного прохода, на которых видно потрясающее каменное сооружение шириной почти 4 м, выложенное из камня Фото: Sveučilište u Zadru- University of Zadar Facebook

Дорога когда-то соединяла давнюю искусственную сушу с островом Корчула, который сейчас является частью архипелага в Адриатическом море. Этот архипелаг прежде являлся частью континента, но с таянием ледникового покрова Земли после 12 000 г. до н. э. прибрежные долины Динарского нагорья начали затапливать.

До 6000 г. до н. э. архипелаг примерно достиг своей нынешней формы.

Подводные исследования архипелага

Вот оно — удивительное открытие, захватившее воображение ученых и общественности. Кто знает, какие тайны скрываются под волнами? Одно можно сказать наверняка: исследователи настроены это узнать.

Ранее Фокус писал о случайных находках, изменивших видение истории. Среди них Свитки Мертвого моря, Розеттский камень и Этци.

А также мы рассказывали о том, откуда пришел человек в Европу. Новое исследование проливает свет на эволюцию Homo sapiens