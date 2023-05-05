Сувої Мертвого моря, Розетський камінь та Етці: випадкові знахідки, що змінили бачення історії

Розкриття таємниць минулого завжди було одержимістю дослідників. Однак іноді на найдивовижніші відкриття в історії натрапляли звичайні люди, які навіть не здогадувалися про те, що вони знайшли.

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Від знахідок стародавніх артефактів і розгадки загадкових письмових знаків до розкриття таємниць зниклих цивілізацій — прагнення зрозуміти нашу історію продовжує захоплювати і надихати. Деякі з найважливіших археологічних знахідок в історії зробили звичайні люди завдяки щасливому випадку, пише Ancient Origins.

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Теракотова армія: відкрита фермерами

Теракотова армія — це величезна колекція теракотових скульптур у натуральну величину, які зображують війська першого імператора Китаю Цинь Шихуанді, людини, одержимої ідеєю безсмертя Фото: Aneta Ribarska/ CC BY-SA 3.0

Небагато археологічних відкриттів були настільки ж дивовижними та несподіваними, як Теракотова армія. Теракотова армія — це величезна колекція теракотових скульптур у натуральну величину, які зображують війська першого імператора Китаю Цинь Шихуанді, людини, одержимої ідеєю безсмертя.

Армія створена понад 2 000 років тому за часів правління династії Цинь (221-206 рр. до н. е.). Вона похована разом з Цінь, коли його прагнення до безсмертя зазнало невдачі, і чоловік помер. Армія мала захистити його в потойбічному світі.

У 1974 році група китайських фермерів, Ян Чжифа, його брати та їхній сусід Ван Пучжі, копали колодязь поблизу міста Сіань у китайській провінції Шеньсі, коли натрапили на яму, що містила незвичайні фрагменти теракоти. Вважається, що комплекс охоплює близько 22 000 квадратних метрів, причому багато ділянок ще не відкриті.

Розетський камінь: ледь не використали для ремонту стіни

На ній викарбувано указ, виданий у Мемфісі в 196 році до н. е. від імені царя Птолемея V Фото: The Trustees of the British Museum

Те, що Розетський камінь знову відкрили, було справжнім везінням. Камінь — це велика чорна гранітна плита розміром близько 0,9 м заввишки і 0,6 м завширшки. На ній викарбувано указ, виданий у Мемфісі в 196 році до н. е. від імені царя Птолемея V.

Особливістю каменя є те, що указ був написаний трьома письменами: єгипетськими ієрогліфами, демотичним письмом та давньогрецькою мовою. Це означало, що камінь можна використовувати для розшифровки давньоєгипетських ієрогліфів, які століттями спантеличували істориків.

15 липня 1799 року лейтенант французької армії П'єр-Франсуа Бушар спостерігав за ремонтом старого форту поблизу міста Розетта (нині Рашид) у дельті Нілу, коли помітив, що один з каменів, яким його солдати збиралися залатати стіну, вкритий дивними написами.

Після того, як французи зазнали поразки від британців у 1801 році, Розетський камінь став британською власністю. Його відкриття стало великим проривом у вивченні давньоєгипетської історії та мови і дало цінну інформацію про культуру та політику того часу.

Сувої Мертвого моря: знайдені пастухом

Сувої Мертвого моря — це колекція єврейських текстів, виявлених між 1947 і 1956 роками в одинадцяти печерах поблизу Мертвого моря на Західному березі річки Йордан Фото: CC BY-NC-SA 2.0

Сувої Мертвого моря — це колекція єврейських текстів, виявлених між 1947 і 1956 роками в одинадцяти печерах поблизу Мертвого моря на Західному березі річки Йордан. Сувої містять найдавніші з відомих збережених копій Біблії на івриті та інших важливих єврейських текстів і вважаються одним із найважливіших археологічних відкриттів 20-го століття.

Вперше сувої виявив пастух, який пас свою отару поблизу печер. Він кинув камінь в одну з них, сподіваючись вигнати бродячу тварину, і почув звук розбитого глиняного посуду. Дослідивши печеру, хлопець знайшов кілька глечиків, що містили стародавні сувої. Він продав сувої місцевому антиквару, який визнав їхню цінність і зрештою продав їх науковцям.

Подальші розкопки археологів виявили тисячі фрагментів сувоїв та інших артефактів, відкриваючи скарбницю інформації про життя і культуру євреїв у період Другого Храму (бл. 530 р. до н. е. — 70 р. н. е.).

Печерні малюнки Ласко: відкриті підлітками та їхнім собакою

Наскальні малюнки Ласко — це серія палеолітичних печерних малюнків, розташованих на південному заході Франції Фото: Adibu456 / CC BY-SA 2.0

Наскальні малюнки Ласко — це серія палеолітичних печерних малюнків, розташованих на південному заході Франції. За оцінками, їм близько 17 000 років, і на них зображені різні тварини, зокрема коні, олені та бики.

Малюнки виявила у 1940 році група підлітків та їхня собака. Марсель Равідат, Жак Марсал, Жорж Аньєль та Сімон Коенкас досліджували сільську місцевість, коли їхній пес Робот зник у норі. Хлопці пішли за твариною і опинилися в печері, заповненій приголомшливими картинами.

На жаль, присутність такої кількості відвідувачів призвела до накопичення вуглекислого газу та інших речовин, які почали пошкоджувати картини. У 1963 році печеру закрили для відвідувачів, а поруч відкрили її копію.

Сьогодні наскальні малюнки печери Ласко вважаються одними з найкращих прикладів палеолітичного мистецтва. Вони дають цінну інформацію про життя та вірування наших давніх предків і продовжують надихати та захоплювати людей по всьому світу.

Кам'яні кулі Коста-Рики

Камені варіюються від кількох сантиметрів у діаметрі до понад двох метрів і можуть важити до 15 тонн Фото: Mariordo/ CC BY-SA 4.0

Випадкові знахідки іноді можуть бути найцікавішими, адже вони проливають світло на речі, які інакше могли б залишитися прихованими. Кам'яні кулі Коста-Рики є чудовим прикладом цього. Понад 300 кулястих каменів виявлено в 1930-х роках в регіоні дельти Дікіс в Коста-Риці. Камені варіюються від кількох сантиметрів у діаметрі до понад двох метрів і можуть важити до 15 тонн.

Їх знайшла під час вирубки лісу компанією "Юнайтед Фрут Компані". На жаль, робітники не усвідомлювали значення своєї знахідки і використовували бульдозери та іншу важку техніку, щоб розчистити собі шлях, пошкодивши артефакти.

Попри їхнє культурне значення, багато з цих каменів перенесли з їхніх місць або пошкодили протягом багатьох років. З усім тим, Кам'яні кулі Коста-Рики назвали об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 2014 році і зараз є головною туристичною визначною пам'яткою в цьому регіоні.

Печера Альтаміра

Печера Альтаміра — ще одна випадкова знахідка, яка була настільки дивовижною, що експерти спочатку відмовлялися вірити в її реальність Фото: CC BY-SA 3.0

Печера Альтаміра — ще одна випадкова знахідка, яка була настільки дивовижною, що експерти спочатку відмовлялися вірити в її реальність. Доісторична печера розташована на півночі Іспанії і відома своєю колекцією печерних малюнків епохи палеоліту. Вперше її відкрив у 1868 році місцевий мисливець, на ім'я Модесто Кубілас. Однак лише на початку 20-го століття історики почали серйозно ставитися до знахідки.

Мумія людини Етці

Муміфікований людський труп, знайдений в Етцтальських Альпах на кордоні між Австрією та Італією в 1991 році, має вік близько 5300 років, що робить його одним з найстаріших і найкраще збережених людських трупів Фото: CC by SA 3.0

Мумія людини Етці трохи страшніша, але не менш цікава. Муміфікований людський труп, знайдений в Етцтальських Альпах на кордоні між Австрією та Італією в 1991 році, має вік близько 5300 років, що робить його одним з найстаріших і найкраще збережених людських трупів. Гельмут та Еріка Сімон, пара німецьких мандрівників, знайшли мумію, що стирчала з талого льодовика.

Спочатку вважалося, що мумія — це тіло альпініста, який загинув на горі, але незабаром встановили, що Етці — це доісторична людина з мідного віку.

Вважається, що Етці помер від поранення стрілою в плече, хоча точні обставини його смерті залишаються загадкою. Деякі теорії припускають, що він брав участь у насильницькому конфлікті, інші — що його принесли в ритуальну жертву.

Раніше Фокус писав про дива, які подарувала нам колиска цивілізації, зокрема Кодекс Хаммурапі, колесо та години.