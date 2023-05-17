Редкие кадры. Новые снимки "Титаника" могут показать, что произошло в ночь кораблекрушения (фото)

Затонувший корабль лежит на морском дне, но благодаря глубоководному картографированию и расширенному сканированию эксперты теперь могут собрать воедино настоящую историю его роковой встречи с айсбергом.

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Первые в истории комплексные сканирования "Титаника", предлагающие новый взгляд на культовое кораблекрушение, обнародованы спустя более века после его трагической гибели в 1912 году. Эти новаторские сканы представляют чрезвычайно подробную 3D-реконструкцию исторических обломков корабля, лежащих примерно в примерно 650 км от побережья Ньюфаундленда, Канада, пишет Daily Mail.

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BBC выпустила коллекцию цифровых изображений, демонстрирующих остатки корабля с беспрецедентной четкостью, захватывая такие сложные детали, как образование ржавчины, напоминающие сталактиты на носу, винт с идентифицированным серийным номером и полость, обозначающую прежнее место расположения большой лестницы.

Эти изображения позволяют зрителям представить себе "Титаник" так, будто его подняли из глубин океана. Однако из-за чрезвычайной хрупкости обломков корабля любая попытка его извлечь неизбежно приведет к полному уничтожению.

Однако эксперты ожидают, что изучение этих снимков даст ценную информацию о загадках вокруг судьбоносного события апреля 1912 года, включая лучшее понимание точных механизмов, которые привели к столкновению лайнера с океанским дном.

Однако эксперты ожидают, что изучение этих снимков даст ценную информацию о загадках вокруг судьбоносного события апреля 1912 года, включая лучшее понимание точных механизмов, которые привели к столкновению лайнера с океанским дном Фото: Atlantic Productions/Magellan

Роскошный океанский лайнер, принадлежавший британской компании White Star Line, трагически погиб ранним утром 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане. Катастрофа унесла жизни примерно 1 517 человек из 2 224 находившихся на борту.

К сожалению, деликатный корабль быстро разрушается под водой, и по некоторым оценкам он может полностью исчезнуть в течение следующих четырех десятилетий.

Сканирование, полученное во время экспедиции, проводимой компанией Magellan Ltd, занимающейся глубоководным картографированием, прошлым летом оставили исследователей с невероятными впечатлениями.

Эти изображения, легшие в основу будущего документального фильма от Atlantic Productions, придают всестороннее и контекстуальное представление о всей кораблекрушении, позволяя зрителям увидеть его истинное состояние.

Во время своего последнего спуска в глубины океана 15 апреля 1912 года "Титаник" трагически раскололся на две части — носовую и кормовую, которые сейчас лежат на расстоянии 800 м друг от друга.

Для всестороннего обследования затонувшего судна компания Magellan Ltd использовала подводные аппараты, сделавшие 700 000 снимков из всех возможных ракурсов, что позволило создать тщательную 3D-реконструкцию. Методы глубоководного картографирования, применяемые в этой работе, эффективно устраняют присутствие воды, вследствие чего повышается четкость для тщательного изучения оставшихся артефактов.

Изображения демонстрируют кормовую часть корабля как искривленную массу скрученного металла, до сих пор вращающегося против часовой стрелки с момента удара о дно океана. V-образный нос, хотя и частично скрытый под илом из-за силы удара, остается относительно узнаваемым, демонстрируя свои характерные перила.

Новые сканирования могут раскрыть дополнительную информацию о столкновении "Титаника" с айсбергом. Исследователи отмечают, что вопреки популярным изображениям в фильмах до сих пор неясно, столкнулся ли корабль с айсбергом правым бортом, сел ли на него на мель.

Новые сканирования могут раскрыть дополнительную информацию о столкновении "Титаника" с айсбергом Фото: Atlantic Productions/Magellan

Построенный судостроителями Harland and Wolff в Белфасте между 1909 и 1912 годами, "Титаник" был самым большим судном своего времени. Корабль отправился в свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года с короткими остановками в Шербуре, Франция и гавани Корк, Ирландия, для посадки и высадки пассажиров соответственно.

Обнаружение затонувшего корабля 1 сентября 1985 года попало в заголовки мировых газет, хотя до сих пор остается маловероятным, что "Титаник" когда-нибудь поднимут на поверхность. Эксперты утверждают, что хрупкое состояние затонувшего корабля, осложненное коррозией, биологическими процессами и мощными океанскими течениями на таких глубинах, делает любое перемещение невыполнимым.

Более того, этические соображения еще больше препятствуют таким усилиям. Чувства, высказанные Евой Харт, британкой, пережившей катастрофу "Титаника", перекликаются с этим мнением, подчеркивая необходимость уважать это место как могилу для 1 500 человек, трагически погибших.

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