Режиссер Джеймс Кэмерон шокирован схожестью в катастрофах "Титаника" и батискафа "Титан"
По словам режиссера, капитана лайнера, затонувшего в 1912-м году, неоднократно предупреждали о льдине впереди, но он не послушал.
Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший известный фильм "Титаник", поражен сходством в катастрофах лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, и трагедией батискафа "Титан", обломки которого удалось обнаружить 22 июня. Об этом он сказал в комментарии ABC News.
"Я поражен сходством с катастрофой "Титаника", когда капитана неоднократно предупреждали о льдине впереди его корабля, и тем не менее он на полной скорости устремился к айсбергам", — отметил Кэмерон.
Кроме того, режиссер отметил, что использование компанией OceanGate корпуса из углеродного волокна является ошибкой. Кэмерон сам является владельцем подводных лодок, он считает этот материал ненадежным.
Напомним, что ранее Кэмерон предупреждал об опасности погружений к "Титанику".
"Я не могу придумать большей фантазии, чем быть исследователем и увидеть то, чего раньше не видел ни один человеческий глаз", — говорил режиссер.
Сам он погружался 33 раза, прежде чем снять свой хитовый фильм.
Также сообщалось, что компания-оператор батискафа, который направлялся к "Титанику", считает всех мертвыми. Это заявление появилось, когда Береговая охрана США обнаружила обломки в районе поиска рядом с "Титаником".
Батискаф вез туристов к "Титанику" и исчез
19 июня журналисты сообщили, что в Атлантическом океане исчез подводный батискаф, совершавший туристические поездки к затонувшему в 1912 году лайнеру "Титаник".
Позже в Береговой охране США рассказали, что на борту находились пять человек и они имели запас кислорода на 96 часов.