Компания-оператор батискафа, который направлялся к "Титанику", считает всех мертвыми, — СNN

Это заявление появилось, когда Береговая охрана США обнаружила обломки в районе поиска рядом с "Титаником".

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Компания, которая управляла глубоководным аппаратом, направлявшимся на Титантик, который пропал без вести в воскресенье с пятью людьми на борту, сделала официальное заявление, что считает, что все они мертвы. Об этом сообщает CNN.

"Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Наргеоле, к сожалению, пропали без вести. Эти люди были настоящими исследователями, которых объединял особый дух приключений и глубокая страсть к исследованию и защите Мирового океана. Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время. Мы скорбим о потере жизни и радости, которую они принесли всем, кого знали", — говорится в заявлении OceanGate.

Эта новость появилась вскоре после того, как Береговая охрана США обнаружила обломки в районе поиска рядом с "Титаником", которое, согласно служебной записке, полученной CNN, было оценено как внешнее тело подводного аппарата.

Обломки нашли на дне океана, примерно в 500 метрах от носовой части Титаника.

Береговая охрана США также подтвердила гибель экипажа пропавшего батискафа "Титан".

"Обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв", — заявили в береговой охране.

Батискаф "Титан" затонул возле "Титаника"

19 июня западные СМИ сообщили, что в Атлантическом океане исчез подводный батискаф, который доставлял туристов к затонувшему в 1912 году лайнеру "Титаник".

Позже в Береговой охране США рассказали, что на борту батискафа находились пять человек и они имели запас кислорода на 96 часов.

22 июня СМИ проинформировали, что "Титан" находится в критической ситуации из-за нехватки кислорода, а поисковая операция проводится "на пределе возможностей". По прогнозам, кислород может закончиться в течение суток.