Компанія-оператор батискафа, який прямував до "Титаніка", вважає всіх мертвими, - СNN

Ця заява з'явилася, коли Берегова охорона США виявила уламки в районі пошуку поряд із "Титаніком".

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Компанія, яка керувала глибоководним апаратом, що прямував на Титантік, який зник безвісти в неділю з п'ятьма людьми на борту, зробила офіційну заяву, що вважає, що всі вони мертві. Про це повідомляє CNN.

"Тепер ми вважаємо, що наш генеральний директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд та його син Сулеман Давуд, Хеміш Хардінг та Пол-Анрі Наргеоле, на жаль, зникли безвісти. Ці люди були справжніми дослідниками, яких поєднував особливий дух пригод та глибока пристрасть до дослідження та захисту Світового океану. Наші серця з цими п'ятьма душами та кожним членом їхніх сімей у цей трагічний час. Ми сумуємо про втрату життя та радість, яку вони принесли всім, кого знали", — йдеться у заяві OceanGate.

Ця новина з'явилася невдовзі після того, як Берегова охорона США виявила уламки в районі пошуку поряд із "Титаніком", яке, згідно з службовою запискою, отриманою CNN, було оцінено як зовнішнє тіло підводного апарату.

Уламки знайшли на дні океану, приблизно за 500 метрів від носової частини Титаніка.

Берегова охорона США також підтвердила загибель екіпажу зниклого батискафу "Титан".

"Уламки батискафу свідчать про те, що стався спрямований усередину вибух", — заявили у береговій охороні.

Батискаф "Титан" затонув біля "Титаніка"

19 червня західні ЗМІ повідомили, що в Атлантичному океані зник підводний батискаф, який доправляв туристів до затонулого у 1912 році лайнера "Титанік".

Пізніше у Береговій охороні США розповіли, що на борту батискафа перебували п’ятеро людей і вони мали запас кисню на 96 годин.

22 червня ЗМІ проінформували, що "Титан" перебуває у критичній ситуації через брак кисню, а пошукова операція проводиться "на межі можливостей". За прогнозами, кисень може закінчитися впродовж доби.