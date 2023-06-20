Кисню на 96 годин: на борту зниклого батискафа, що плив до "Титаніка", 5 людей, — ЗМІ

У Береговій охороні США заявили, що батискаф був розрахований на 96-годинний "аварійний режим". Передбачається, що батискаф, що зник, не сплив на поверхню, тому доводиться використовувати гідролокатор для пошуку.

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Контрадмірал Берегової охорони США Джон Могер сказав, що робиться все можливе, щоб знайти та врятувати тих, хто перебував на борту туристичного батискафа, який зник в Атлантичному океані. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що береговою охороною проводяться пошуки авіацією. Канадські збройні сили також прямують до місця події.

Могер описав район, в якому ведуться пошуки, як "віддалений", що ускладнює операцію з пошуку та порятунку.

"Часто ми сподіваємося на те, що комерційні оператори першими прибудуть на місце події", — сказав він.

За його словами, Берегова охорона США зв'язалася із судами, які ходять у тому районі, щоб вони допомогли у пошуках. Передбачається, що батискаф, що зник, не сплив на поверхню, тому доводиться використовувати гідролокатор для пошуку.

Могер також зазначив, що батискаф був розрахований на 96-годинний "аварійний режим". Це означає, що судно має запас кисню на 96 годин на випадок надзвичайної ситуації.

"Ми очікуємо, що на цей час доступно від 70 до повних 96 годин", — сказав Могер.

За його словами, на борту перебувають п'ятеро людей. Рятувальні команди "приймають це на свій рахунок" і роблять все можливе, щоб доставити тих, хто перебуває на борту, "у цілості та безпеці вдома".

Журналісти пишуть, що судно "Полярний принц", яке перед експедицією доставило субмарину до місця аварії "Титаніка", зараз допомагає у пошуково-рятувальних роботах. Берегова охорона охарактеризувала умови як "досить нормальні", однак у районі пошуку погана видимість через туман.

Нагадаємо, що 19 червня в Атлантичному океані неподалік місця краху "Титаніка" зник підводний батискаф, який здійснював підводні туристичні поїздки і занурення до місця круїзного лайнера, що затонув у квітні 1912 року. Вартість участі в підводній експедиції до місця затонулого лайнера становить $250 000. Процес підводної екскурсії, включаючи занурення, експедицію та підйом займає близько восьми годин.