"На пределе возможностей": поиски батискафа рядом с "Титаником" перешли в критическую стадию

По данным журналистов, запас кислорода на борту может исчерпаться уже через несколько часов. Однако, это время может измениться в зависимости от активности и частоты дыхания экипажа.

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Пропавший батискаф с туристами находится в критической ситуации, так как запас кислорода почти исчерпан. Поисковая операция около "Титаника" идет "на пределе возможностей". Об этом сообщил телеканал NBC .

Поисковая операция батискафа в Атлантическом океане достигла критической стадии. Считается, что запас кислорода на борту может исчерпаться уже через несколько часов. Однако, это время может измениться в зависимости от ряда факторов, включая активность и частоту дыхания экипажа.

Спасателям не удалось обнаружить источник повторяющихся стуков под водой. Шумы были зафиксированы около суток назад, и в зоне обнаружения были сосредоточены усилия поисковой операции, однако это не принесло результатов. Позднее официальные представители заявили, что звуки, возможно, не связаны с пропавшим судном.

Сообщение о пропаже батискафа "Береговой охраны США" поступило властям только через восемь часов. Лодка "Титан" погрузилась под воду утром воскресенья и перестала выходить на связь через 1 час 45 минут, однако официальное уведомление об этом было сделано лишь поздним вечером. Активные поисковые операции с привлечением самолетов, кораблей и гидроакустических буев были развернуты уже в понедельник.

Напомним, что небольшой батискаф пропала без вести, отправившись к месту крушения "Титаника". Судьба пяти людей, находящихся на борту, среди которых миллиардер Хэмиш Хардинг, остается неизвестной. Журналистам удалось выяснить, что аппарат управляется при помощи игровой консоли.

Ранее мы писали о том, что известно о пассажирах, отправившихся в экспедицию к "Титанику".