Режисер Джеймс Кемерон шокований схожістю в катастрофах "Титаніка" і батискафа "Титан"
За словами режисера, капітана лайнера, затонулого 1912 року, неодноразово попереджали про крижину попереду, але він не послухав.
Американський режисер Джеймс Кемерон, який зняв відомий фільм "Титанік", вражений схожістю в катастрофах лайнера, затонулого 1912 року після зіткнення з айсбергом, і трагедією батискафа "Титан", уламки якого вдалося виявити 22 червня. Про це він сказав у коментарі ABC News.
"Я вражений схожістю з катастрофою "Титаніка", коли капітана неодноразово попереджали про крижину попереду його корабля, а проте він на повній швидкості кинувся до айсбергів", — зазначив Кемерон.
Крім того, режисер зазначив, що використання компанією OceanGate корпусу з вуглецевого волокна є помилкою. Кемерон сам є власником підводних човнів, він вважає цей матеріал ненадійним.
Нагадаємо, що раніше Кемерон попереджав про небезпеку занурень до "Титаніка".
"Я не можу придумати більшої фантазії, ніж бути дослідником і побачити те, чого раніше не бачило жодне людське око", — говорив режисер.
Сам він занурювався 33 рази, перш ніж зняти свій хітовий фільм.
Також повідомлялося, що компанія-оператор батискафа, який прямував до "Титаніка", вважає всіх мертвими. Ця заява з'явилася, коли Берегова охорона США виявила уламки в районі пошуку поруч із "Титаніком".
Батискаф віз туристів до "Титаніка" і зник
19 червня журналісти повідомили, що в Атлантичному океані зник підводний батискаф, який здійснював туристичні поїздки до затонулого 1912 року лайнера "Титанік".
Пізніше в Береговій охороні США розповіли, що на борту перебувало п'ятеро осіб і вони мали запас кисню на 96 годин.