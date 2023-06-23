Режисер Джеймс Кемерон шокований схожістю в катастрофах "Титаніка" і батискафа "Титан"

За словами режисера, капітана лайнера, затонулого 1912 року, неодноразово попереджали про крижину попереду, але він не послухав.

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Американський режисер Джеймс Кемерон, який зняв відомий фільм "Титанік", вражений схожістю в катастрофах лайнера, затонулого 1912 року після зіткнення з айсбергом, і трагедією батискафа "Титан", уламки якого вдалося виявити 22 червня. Про це він сказав у коментарі ABC News.

"Я вражений схожістю з катастрофою "Титаніка", коли капітана неодноразово попереджали про крижину попереду його корабля, а проте він на повній швидкості кинувся до айсбергів", — зазначив Кемерон.

Крім того, режисер зазначив, що використання компанією OceanGate корпусу з вуглецевого волокна є помилкою. Кемерон сам є власником підводних човнів, він вважає цей матеріал ненадійним.

Джеймс Кемерон про затонулий батискаф "Титан"

Нагадаємо, що раніше Кемерон попереджав про небезпеку занурень до "Титаніка".

"Я не можу придумати більшої фантазії, ніж бути дослідником і побачити те, чого раніше не бачило жодне людське око", — говорив режисер.

Сам він занурювався 33 рази, перш ніж зняти свій хітовий фільм.

Також повідомлялося, що компанія-оператор батискафа, який прямував до "Титаніка", вважає всіх мертвими. Ця заява з'явилася, коли Берегова охорона США виявила уламки в районі пошуку поруч із "Титаніком".

Батискаф віз туристів до "Титаніка" і зник

19 червня журналісти повідомили, що в Атлантичному океані зник підводний батискаф, який здійснював туристичні поїздки до затонулого 1912 року лайнера "Титанік".

Пізніше в Береговій охороні США розповіли, що на борту перебувало п'ятеро осіб і вони мали запас кисню на 96 годин.