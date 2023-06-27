Бывший муж Бритни Спирс ответил на обвинения в желании продлить алименты

Фанаты певицы считают, что ее бывший муж специально забирает двух их сыновей на Гавайи, ведь там дольше выплачивают алименты.

45-летний американский танцор Кевин Федерлайн ответил на обвинения в том, что он специально хочет продлить алименты Бритни Спирс. Об этом пишет Page Six.

Бывший муж артистки опроверг теории о том, что он переезжает на Гавайи вместе с двумя их сыновьями, чтобы воспользоваться возможностью продлить выплату алиментов.

"Многие люди говорят много глупостей", — сказал Федерлайн.

Ранее поклонники Спирс говорили, что ее экс-супруг переезжает в штат Алоха, чтобы он мог продлить количество лет, в течение которых она должна платить ему алименты на двух сыновей.

Кевин Федерлайн и Бритни Спирс Фото: Getty Images

На Гавайях выплаты устанавливаются, в частности, для детей в возрасте до 23 лет, если они учатся на дневной форме обучения в аккредитованном колледже или университете, профессионально-техническом или профессиональном училище.

"Он делает это потому, что суды могут заставить ее платить алименты до 23 лет на Гавайях", — предполагали фанаты эпатажной певицы.

Бритни ранее платила Федерлайну 20 000 долларов в месяц алиментов, но он требовал увеличения до 60 000 долларов в мае 2018 года. Он и поп-звезда, чье состояние оценивают в 60 миллионов долларов, достигли конфиденциального соглашения.

В большинстве штатов алименты прекращаются, когда несовершеннолетнему исполняется 18 лет. Однако выплаты иногда могут быть продлены до 19 лет, если ребенок не женат и все еще учится в средней школе дневной формы обучения.

Бритни Спирс Фото: Getty Images

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