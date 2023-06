Бритни Спирс отправилась на отдых с мужем (фото)

Звездные супруги поделились снимками с самолета.

41-летняя американская певица Бритни Спирс отправилась на отдых со своим мужем Сэмом Асгари. Снимками звезда сцены делится в Instagram.

"Кто-то дайте мне маргариту прямо сейчас 🍎👠!!", — подписала карусель кадров артистка.

На первом из двух фото 29-летний Асгари притягивает Спирс к себе, когда они улыбаются перед камерой, судя по всему, в самолете. На втором снимке актер и фитнес-тренер демонстрирует свежую модную стрижку, когда делает селфи с женой.

Путешествие пары состоялось через несколько недель после того, как они отметили свою первую годовщину свадьбы. Чтобы отметить это событие, Асгари поделился в Instagram видео закулисных моментов их важного дня.

"Счастливый 1 год у меня и моей лучшей половины", — написал он в своих Instagram Stories, опубликовав фотографию со Спирс.

"Один год в браке с женщиной моей мечты", — написал он в своем следующем сообщении, поделившись видео моментов их дня под песню "Can't Help Falling in Love".

"С юбилеем, моя любовь", — добавил он.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Отметим, что комментарии к публикации певица закрыла.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

