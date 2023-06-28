Синди Кроуфорд в халате прорекламировала бренд солнцезащитных очков

Супермодель 90-х была в настроении отдыхать и расслабляться.

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд оригинально прорекламировала новую кампанию Yalea Eyewear. В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала фотографии, где она лежит расслабившись и греясь на солнце.

Амбассадор бренда была одета в белый халат и снялась в позе, которая сделала ее известной в 80-х. Жена Рэнди Гербера продемонстрировала свои потрясающие каштановые локоны, уложенные в ее фирменной прическе. Синди выбрала образ без макияжа, который подчеркнул ее естественный цвет лица, дополненный шикарной парой солнцезащитных очков из последней коллекции Yalea.

"В настроении R&R @yaleaeyewear", — написала в подписи к публикации Кроуфорд.

Стиль очков Yalea уникален и современен, он выходит за рамки тенденций и времени, предлагая единственный в своем роде и эксклюзивный внешний вид. Бренд призван продвигать осознанный, самодостаточный и внимательный подход к женственности в соответствии с ценностями, определяющими Yalea.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Напомним, Синди Кроуфорд показала своего домашнего любимца.

Также Фокус писал о смешной гримасе Синди Кроуфорд.