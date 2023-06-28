56-летняя Сальма Хайек поделилась снимками из сауны (фото)

Знаменитость решила "выгнать стресс" из своего тела.

56-летняя американская актриса Сальма Хайек поделилась снимками из сауны. Фото с отдыха звезда фильма "Супер Майк: Последний танец" выложила в своем Instagram с более 24 млн подписчиков.

"Чувствую целебную силу сауны и изгоняю стресс в этом #WorldWellbeingWeek 🙏🏼", — подписала карусель кадров жена французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино.

На фото Сальма лежит в сауне полностью обнаженная, прикрывшись лишь двумя полотенцами. Волосы актриса оставила распущенными, и, конечно, отказалась от макияжа.

Сальма Хайек в сауне

"Плохой день, потому что я не полотенце", "Совершенство! Я так завидую скамейке...", "Самая красивая женщина, которую я видел", "Не нужно включать тепло в сауне. Ты сделала это, когда вошла🔥😘❤️", — комментируют снимки Хайек ее подписчики.

Сальма Хайек часто делится откровенными снимками, на которых демонстрирует свою фигуру, в частности выкладывает кадры в бикини.

Сальма Хайек Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

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Напомним, Сальма Хайек рассказала о съемках в сериале "Черное зеркало".

Также Фокус писал о "честных" фото Сальмы Хайек с сединой и морщинами.