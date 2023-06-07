Сальма Хайек показала седину и морщины на фото без макияжа

Сальма Хайек не боится демонстрировать свою седину.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек Пино с гордостью показала свою прорастающую седину и возрастные морщины на новом селфи, которое она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Я просыпаюсь и считаю, сколько седых волос и морщин разрушили вечеринку этим утром", — подписала публикацию знаменитость.

На снимке седые пряди выглядывали из-под темной челки звезды фильма "Бандитка", а утренние солнечные лучи подчеркнули морщины на ее лбу. Она также беззастенчиво продемонстрировала мешки под глазами, призывая всех принять свою уникальность.

Поклонники актрисы и близкие друзья отправились в комментарии, чтобы похвалить 56-летнюю Хайек за ее открытость и сделать комплименты ее естественной красоте.

"Спасибо, что поделились! Это помогает всем видеть, что даже самые красивые и знаменитые стареют ❤️", — написал один из фанатов. Другой добавил: "Ты просто настоящий естественный человек и такая красивая Спасибо".

Также несколько известных друзей прокомментировали ее пост, в том числе супермодель 90-х Синди Кроуфорд, написав: "Красиво!"

Напомним, в апреле 2023 Сальма Хайек Пино порадовала фанатов, поделившись фото в желтом бикини и без макияжа.

Также Фокус писал, что Дженнифер Энистон похвалили за честную демонстрацию седины.