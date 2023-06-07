Сальма Хаєк показала сивину та зморшки на фото без макіяжу

Сальма Хаєк не боїться демонструвати свою сивину.

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56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк Піно з гордістю показала свою проростаючу сивину і вікові зморшки на новому селфі, яке вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

"Я прокидаюся і рахую, скільки сивих волосків і зморшок зіпсувало вечірку цього ранку.", — підписала публікацію знаменитість.

На знімку сиві пасма виглядали з-під темного чубчика зірки фільму "Бандитка", а ранкові сонячні промені підкреслили зморшки на її чолі. Вона також безсоромно продемонструвала мішки під очима, закликаючи всіх прийняти свою унікальність.

Шанувальники акторки та близькі друзі вирушили до коментарів, щоб похвалити 56-річну Хаєк за її відкритість і зробити компліменти її природній красі.

"Дякую, що поділилися! Це допомагає всім бачити, що навіть найкрасивіші та найзнаменитіші старіють ❤️", — написав один із фанатів. Інший додав: "Ти просто справжня природна людина і така гарна Дякую".

Також кілька відомих друзів прокоментували її пост, у тому числі супермодель 90-х Сінді Кроуфорд, написавши: "Гарно!"

Нагадаємо, у квітні 2023 року Сальма Хаєк Піно порадувала фанатів, поділившись фото в жовтому бікіні і без макіяжу.

Також Фокус писав, що Дженніфер Еністон похвалили за чесну демонстрацію сивини.