Дженніфер Еністон похвалили за чесну демонстрацію сивини (відео)

Знаменитість рекламує засіб для догляду за волоссям.

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54-річна американська акторка Дженніфер Еністон отримала хвилю позитивних коментарів від своїх підписників після "демонстрування своєї сивини".

Зірка серіалу "Друзі" опублікувала відео з натуральними сріблястими пасмами, яке оголошує про запуск останнього продукту її бренду по догляду за волоссям LolaVie.

Новий засіб інтенсивного відновлення волосся призначений для використання раз на тиждень після миття голови, щоб "зменшити посічення та відновити зовнішній вигляд наявних пошкоджень, захищаючи від них у майбутньому", згідно з описом продукту.

"Поспіть годину, скільки завгодно", — порекомендувала акторка в ролику.

Шанувальники тим часом похвалили Дженніфер Еністон за те, що вона не приховувала власної сивини.

"Молодець, що дозволила пройти сивині — освіжає", — написав один фоловер.

Дженніфер Еністон

"Так приємно бачити. І вона, очевидно, все ще прекрасна", — відповів хтось.

"Я сподіваюся, що вона залишиться природною – це набагато привабливіше", — захоплено сказав третій.

Еністон була відома своїм розкішним волоссям ще з часів серіалу "Друзі", завдяки чому "Рейчел" — фірмова зачіска її героїні завдовжки до плечей — стала національною сенсацією 90-х.

Але сьогодні зірка "Ранкового шоу" не соромиться демонструвати своє натуральне сиве волосся.

Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі" Фото: Скриншот

Нагадаємо, Дженніфер Еністон присвятила зворушливий пост своїм зірковим подругам.

Також Фокус писав про те, чому Дженніфер Еністон розплакалася.