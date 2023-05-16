Дженніфер Еністон розплакалася від щастя: у чому причина

Дженніфер Еністон радіє успіху свого косметичного бренду.

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54-річну американську акторку Дженніфер Еністон захлеснули емоції після того, як вона відвідала магазин Ulta у Лос-Анджелесі. Зірка розплакалася через гордість, яку вона відчуває, побачивши, що її лінія LolaVie продається в Ulta.

Зірка серіалу "Друзі" зайшла до магазину в рваному бежевому капелюсі, величезних сонцезахисних окулярах та довгому сірому кардигану. Зокрема, вона підійшла до секції, де стояли її продукти LolaVie.

Повернувшись у свій позашляховик, вона подивилася на деякі з власних косметичних продуктів, які вона купила, і розплакалася від того, як вона була щаслива, що товари тепер знаходяться в Ulta.

Відео із зворушливим моментом Еністон опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Бренд коштів на догляд за волоссям LolaVie, заснований Дженніфер Еністон, уклав партнерську угоду з найбільшим у країні продавцем косметики Ulta Beauty, що ознаменувало його перший вихід на ринок.

"Ідея LolaVie виникла багато років тому, — сказала Еністон у прес-релізі. — Ми запустилися в 2021 році, і з того часу успіх бренду перевершив мої найсміливіші очікування! Тепер ми запускаємося в Ulta Beauty, найбільшого роздрібного продавця косметики в США. Я у захваті від того, що все більше людей можуть випробувати на собі чаклунство LolaVie".

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Еністон розповіла про секрети краси.