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Стиль жизни

Дженнифер Энистон похвалили за честную демонстрацию седины (видео)

Дженнифер Энистон, Дженнифер Энистон друзья, Дженнифер Энистон седые волосы, косметика для ухода за волосами
Фото: Getty Images | Дженнифер Энистон

Знаменитость рекламирует средство по уходу за волосами.

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54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон получила волну положительных комментариев от своих подписчиков после "демонстрации своей седины".

Звезда сериала "Друзья" опубликовала видео с натуральными серебристыми прядями, которое объявляет о запуске последнего продукта ее бренда по уходу за волосами LolaVie.

Новое средство интенсивного восстановления волос предназначено для использования раз в неделю после мытья головы, чтобы "уменьшить иссечение и восстановить внешний вид имеющихся повреждений, защищая от них в будущем", согласно описанию продукта.

"Поспите час, сколько угодно", — порекомендовала актриса в ролике.

Поклонники тем временем похвалили Дженнифер Энистон за то, что она не скрывала собственной седины.

"Молодец, позволила пройти седине — освежает", — написал один фолловер.

Дженнифер Энистон

"Так приятно видеть. И она, очевидно, все еще прекрасна", — ответил еще один.

"Я надеюсь, что она останется естественной — это гораздо более привлекательно", — восторженно сказал третий.

Энистон была известна своими роскошными волосами еще со времен сериала "Друзья", благодаря чему "Рейчел" — фирменная прическа ее героини длиной до плеч — стала национальной сенсацией 90-х.

Но сегодня звезда "Утреннего шоу" не стесняется демонстрировать свои натуральные седые волосы.

Дженнифер Энистон в сериале "Друзья" Fullscreen
Дженнифер Энистон в сериале "Друзья"
Фото: Скриншот

Напомним, Дженнифер Энистон посвятила трогательный пост своим звездным подругам.

Также Фокус писал о том, почему Дженнифер Энистон расплакалась.