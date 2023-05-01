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Дженнифер Энистон посвятила трогательный пост своим звездным подругам (видео)

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Фото: Getty Images | Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу

Знаменитость показала архивные кадры моментов со "своими девчонками".

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54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон посвятила трогательный пост своим звездным подругам. Роликом с архивными кадрами звезда сериала "Друзья" поделилась в Instagram с более чем 40 млн подписчиков.

"Благодарю Бога за подруг ❤️🙏🏼☺️", — подписала видео с ближайшими людьми знаменитость греческого происхождения.

Среди присутствующих в ролике были такие актрисы: Сандра Буллок, Кортни Кокс, Джулия Робертс, Риз Уизерспун, Лиза Кудроу, Дрю Бэрримор, Кейт Хадсон, Гвинет Пэлтроу, Кэрри Вашингтон и Джоди Тернер-Смит.

"Аминь, сестра!! Безгранично благодарна, что ТЫ есть в моей жизни! ❤️", — прокомментировала публикацию Риз Уизерспун, которая недавно объявила о своем разводе после 12 лет брака.

"Слава Богу за тебя!! ♥️♥️♥️", — оставила комментарий коллега Энистон из сериала "Друзья" Кортни Кокс.

А Кейт Хадсон лаконично оставила эмодзы в форме четырех красных сердечек.

Дженнифер Энистон показала своих ближайших подруг в одном видео

На видео можно услышать, как 54-летняя американская актриса говорит, что у нее все хорошо, ведь у нее есть "ее девчонки".

Напомним, Дженнифер Энистон "поймали" с предыдущим мужем.

Также Фокус писал о реакции Адама Сендлера на поцелуи с Дженнифер Энистон.