Дженнифер Энистон была замечена с бывшем мужем (фото)

Дженнифер Энистон и Джастин Теру воссоединились за ужином в Нью-Йорке.

Related video

54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон была замечена вместе с бывшим мужем, 51-летним актером Джастином Теру. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая пара, которая осталась друзьями с тех пор, как их брак распался в 2017 году, наслаждалась поздним ужином в компании приятелей.

С ресторана Энистон вышла с одной красной розой в руке.

Дженнифер выбрала для выхода повседневный образ. Актриса надела черный кардиган и соответствующие брюки, добавив ботинки и стеганную сумочку того же цвета от Celine. Джастин был в темно-зеленой куртке, джинсах и ботинках.

Джастин и Дженнифер начали встречаться в мае 2011 года после совместной работы над фильмом 2012 года "Жажда странствий". Через год, в августе 2012 года, они объявили о помолвке. В браке звездная пара была 3 года.

Напомним, Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер раскрыли "клички", которыми они называют друг друга в течении длительного времени. Энистон и Сэндлер стали близкими друзьями в течение десятилетий. Не удивительно, что звезды списка А имеют друг для друга прозвища.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Энистон считает, что современному поколению не понравился бы сериал "Друзья".