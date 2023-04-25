Дженніфер Еністон помітили з колишнім чоловіком (фото)

Дженніфер Еністон і Джастін Теру возз'єдналися за вечерею в Нью-Йорку.

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54-річну американську акторку Дженніфер Еністон помітили разом із колишнім чоловіком, 51-річним актором Джастіном Теру. Про це пише Daily Mail.

Колишня пара, яка залишилася друзями з того часу, як їхній шлюб розпався у 2017 році, насолоджувалася пізньою вечерею в компанії приятелів.

Із ресторану Еністон вийшла з однією червоною трояндою в руці.

Дженніфер вибрала для виходу повсякденний образ. Акторка одягла чорний кардиган і відповідні штани, додавши черевики та стьобану сумочку того ж кольору від Celine. Джастін був у темно-зеленій куртці, джинсах і черевиках.

Джастін і Дженніфер почали зустрічатися в травні 2011 року після спільної роботи над фільмом 2012 року "Оголена спокуса". Через рік, у серпні 2012 року, вони оголосили про заручини. У шлюбі зіркова пара була 3 роки.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон і Адам Сендлер розкрили "клички", якими вони називають одне одного протягом тривалого часу. Еністон і Сендлер були близькими друзями протягом десятиліть. Не дивно, що зірки списку А мають одне для одного прізвиська.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Еністон вважає, що сучасному поколінню не сподобався б серіал "Друзі".