Названо имя актера, который заменит Генри Кавилла в "Супермене"

Дэвид Коренсвет очень похож на Генри Кавилла, и, возможно, это стало одной из причин его утверждения на роль.

29-летний американский актер Дэвид Коренсвет станет новым Кларком Кентом и сыграет эту роль в первом фильме DC Studios "Супермен: Наследие", пишет Yahoo movie.

"Супермен: Наследие" рассказывает историю о путешествии Супермена (Коренсвета), чтобы примирить свое криптонианское наследие с его человеческим воспитанием Кларка Кента из Смоллвилля, штат Канзас. Он – воплощение правды, справедливости и американского пути. Герой руководствуется человеческой добротой в мире, который считает это качество старомодным.

Коренсвет получил широкое признание благодаря своей роли в сериале Netflix "Политик". Недавно он также снялся в знаменитом инди-сериале A24 "Жемчужина", проекте Netflix "Посмотри в обе стороны" и в нашумевшем мини-сериале HBO "Этот город принадлежит нам". Дэвид написал, снял и снял комедийный веб-сериал "Мо и Джерривезер".

В следующий раз его можно будет увидеть вместе с Натали Портман в грядущем сериале Apple TV+ "Леди в озере".

На роль Лоис Лейн выбрана Рэйчел Броснахан. Актриса получила премию "Эмми" и две премии "Золотой глобус" за главную роль в сериала Prime "Удивительная миссис Мейзел" и номинацию на премию "Эмми" в 2015 году за сериал Netflix "Карточный домик". Недавно она снялась вместе с Бенедиктом Камбербэтчем в фильме Lionsgate "Курьер", а с Кристофом Вальцем и Уиллемом Дефо сыграла в вестерне режиссера Уолтера Хилла 2022 года "Умереть за доллар".

Режиссером фильма станет Джеймс Ганн (фильмы "Страж Галактики", "Отряд самоубийц", оригинальный сериал Макса "Миротворец"). Он же написал сценарий, основанный на персонажах DC. Супермен был создан Джерри Сигелом и Джо Шустером.

Продюсирует фильм Питер Сафран ("Аквамен", грядущий "Аквамен 2", франшиза "Заклятие"), сопредседатель Ганна и генеральный директор DC Studios.

"Супермен: Наследие" — первый в динамичной череде фильмов, которые Ганн и Сафран создают в рамках своего недавно задуманного общего кинематографического DCU.

Мировой релиз совершенно нового приключенческого боевика намечен на 11 июля 2025 года.

Дэвид Коренсвет очень похож на Генри Кавилла

Ранее Фокус писал, что в декабре прошлого года британский актер Генри Кавилл сообщил, что больше не будет играть Супермена. Он планировал вернуться в роли Человека из стали на большом экране после своего скрытного камео в фильме "Черный Адам". Однако это было до того, как Джеймс Ганн и Питер Сафран были назначены новыми главами DC Films. Сам Ганн уже сообщил, что новая картина про Супермена будет сосредоточена на ранних годах жизни героя, поэтому Кавилл не сможет сыграть Кларка Кента.