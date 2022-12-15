Уволили из супергероев. Генри Кавилл сообщил, что больше не будет играть Супермена

Ради роли в новом фильме Кавилл отказался от роли Ведьмака в новом сериале.

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Британский актер Генри Кавилл опубликовал грустный пост, в котором сообщил, что больше не будет играть Супермена. По крайней мере в новом фильме с Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Об этом пишет Daily Mail.

Актер официально покидает роль Кларка Кента после того, как в ноябре появились новости о том, что он снова сыграет "Человека из стали".

Это произошло всего через несколько дней после закрытия "Чудо-женщины 3" с Галь Гадот.

Кавилл сообщил, что понимает и принимает решение Ганна и Сафрана, которые сейчас руководят киновселенной DC.

"Я только что встретился с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, и у меня печальные новости для всех вас. Я все же не вернусь к роли Супермена. После того, как студия объявила о моем возвращении в октябре, эту новость сообщать нелегко, но такова жизнь. Я уважаю этот выбор. Джеймсу и Питеру предстоить построить целую вселенную, и я желаю им и всем, кто причастен к новой вселенной, удачи и счастья", — написал Кавилл в Instagram.

"Для тех, кто поддерживал меня на протяжении многих лет. Мы можем немного поплакать, но после мы должны помнить, что Супермен еще рядом. Все, за что он стоит, еще с нами, и пример, которые он подает нам, тоже с нами! Моя очередь носить этот плащ подошла к концу, но то, что олицетворяет собой Супермен никогда не исчезнет. Это были веселые времена, но нужно двигаться вперед", — резюмировал Кавилл.

39-летний Кавилл планировал вернуться в роли Супермена на большом экране после своего скрытного камео в фильме "Черный Адам". Однако это было до того, как Джеймс Ганн и Питер Сафран были назначены новыми главами DC Films.

[ + – ] Генри Кавилл в фильме "Черный Адам" Фото: Скриншот

Сам Ганн уже сообщил, что новая картина про Супермена будет сосредоточена на ранних годах жизни героя, поэтому Кавилл не сможет сыграть Кларка Кента. Однако он сообщил, что они пообщались с Генри Кавиллом и обсудили возможности сотрудничества в будущем.

Ганн пишет сценарий новой картины, режиссер еще не назначен, возможно, это будет и он сам. Отдельно Джеймс отметил, что Бен Аффлек может выступить режиссером будущей картины киновселенной: и студия, и сам Бен хотят поставить картину, но нужен подходящий проект.

Пока нет полноценного сценария, то новый фильм про Супермена не стоит ждать раньше 2025 года.

Напомним, ради этой роли Генри Кавилл отказался от роли Ведьмака Геральта в одноименном сериале. И представил свою замену – Лиама Хемсворта. Не исключено, что он все-таки вернется к роли борца с чудовищами.