Звільнили із супергероїв. Генрі Кавілл повідомив, що більше не гратиме Супермена

Заради ролі в новому фільмі Кавілл відмовився від ролі Відьмака у новому серіалі.

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Британський актор Генрі Кавілл опублікував сумний пост, у якому повідомив, що більше не гратиме Супермена. Принаймні в новому фільмі Джеймса Ганна та Пітера Сафрана. Про це пише Daily Mail.

Актор офіційно залишає роль Кларка Кента після того, як у листопаді з'явилися новини про те, що він знову зіграє "Людину зі сталі".

Це сталося лише за кілька днів після закриття "Диво-жінки 3" з Галь Гадот.

Кавілл повідомив, що розуміє та приймає рішення Ганна та Сафрана, які зараз керують кіновсесвітом DC.

"Я щойно зустрівся з Джеймсом Ганном і Пітером Сафраном, і в мене сумні новини для всіх вас. Я все ж таки не повернуся до ролі Супермена. Після того, як студія оголосила про моє повернення в жовтні, цю новину повідомляти нелегко, але таке життя. Я поважаю цей вибір. Джеймсу та Пітеру доведеться побудувати цілий всесвіт, і я бажаю їм і всім, хто причетний до нового всесвіту, удачі та щастя", — написав Кавілл в Instagram.

"Для тих, хто підтримував мене протягом багатьох років. Ми можемо трохи поплакати, але потім ми повинні пам'ятати, що Супермен ще поруч. Усе, за що він стоїть, ще з нами, і приклад, який він подає нам, теж з нами. Моя черга носити цей плащ добігла кінця, але те, що уособлює собою Супермен, ніколи не зникне. Це були веселі часи, але треба рухатися вперед", — резюмував Кавілл.

39-річний Кавіл планував повернутися в ролі Супермена на великому екрані після свого потаємного камео у фільмі "Чорний Адам". Однак це було до того, як Джеймс Ганн і Пітер Сафран були призначені новими главами DC Films.

[ + – ] Генрі Кавілл у фільмі "Чорний Адам" Фото: Скриншот

Сам Ганн уже повідомив, що нова стрічка про Супермена буде зосереджена на ранніх роках життя героя, тому Кавілл не зможе зіграти Кларка Кента. Однак він повідомив, що вони поспілкувалися з Генрі Кавіллом і обговорили можливості співпраці в майбутньому.

Ганн пише сценарій нової стрічки, режисера ще не призначено, можливо, це буде й він сам. Окремо Джеймс зазначив, що Бен Аффлек може виступити режисером майбутнього фільму кіновсесвіту: і студія, і сам Бен хочуть поставити стрічку, але потрібний відповідний проєкт.

Поки немає повноцінного сценарію, на новий фільм про Супермена не варто чекати раніше 2025 року.

Нагадаємо, заради цієї ролі Генрі Кавілл відмовився від ролі Відьмака Геральта в однойменному серіалі. І представив свою заміну — Ліама Гемсворта. Не виключено, що він таки повернеться до ролі борця з чудовиськами.