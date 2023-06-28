Николь Шерзингер из Pussycat Dolls обявила о помолвке

Избранником певицы стал регбист Том Эванс.

Николь Шерзингер, участница группы Pussycat Dolls и звезда фильма "Люди в черном", объвила о помолвке. Актер Том Эванс сделал ей предложение на пляже. Об этом пишет People.

Первые слухи об отношениях пары появились в 2019 году.

О помолвке сообщила сама Николь, опубликовав романтические фото в Instagram.

Помолвка Николь Шерзингер

"Я сказала да", — написала 44-летняя певица и судья шоу "Певец в маске".

Пара дебютировала на красной дорожке на 21-й ежегодной вечеринке InStyle и Warner Bros. Pictures Golden Globe Afterparty в Беверли-Хиллз в январе 2020 года.

С тех пор пара стала часто делиться впечатлениями о своих отношениях в социальных сетях.

В мае Шерзингер поделилась в Instagram фотографиями из поездки в Португалию. А в апреле опубликовала фото из поездки в парк развлечений . Она также опубликовала милое фото с большим плюшевым мишкой и Эвансом в День святого Валентина.

Николь Шерзингер и Том Эванс

Пара встретила Новый год вместе, и Эванс поделился милой фотографией с их праздника в Instagram.

Им также нравится вместе заниматься парными тренировками и делиться своими занятиями в социальных сетях.

Шерзингер и Эванс впервые намекнули на отношения, когда регбист появился на шоу The X Factor UK в 2019 году.

Ранее Эванс встречался с моделью и актрисой Келли Брук, с которой расстался в 2013 году. А у Шерзингер были отношения с болгарским теннисистом Григором Димитровым с 2016 по начало 2019 года. В 2015 году она рассталась с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном после семилетнего перерыва в отношениях.

"Иногда люди остаются в отношениях, потому что так они чувствую себя спокойней, потому что им это удобно, потому что они не хотят быть одни. Но я открываю новую главу в своей жизни. Я переживаю очень преобразующий период", — говорила Николь в интервью.

Напомним, ранее о помолвке объявила младшая сестра Майли Сайрус. Ноа Сайрус выходит замуж за немецкого модельера.

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