В начале 2023 года певице приписывали роман с бывшим бойфрендом Джиджи Хадид и отцом ее дочери.

Стало известно, почему Селена Гомес отписалась от Джиджи Хадид и Зейна Малика в соцсетях. Об этом пишет People.

Накануне поклонники заметили, что певица перестала следить за несколькими знаменитостями в Instagram, включая Беллу и Джиджи Хадид, Зейна Малика и Зендаю, но источник, близкий к актрисе "Только убийства в здании", говорит, что слухи о какой-либо драме необоснованны.

"Нет абсолютно никаких обидных чувств к тем, за кем она перестала следить", — рассказывает источник.

В начале этого года Гомес и Малик вызвали слухи о романе после того, как их заметили на свидании в Нью-Йорке. Впрочем, впоследствии артистке начали приписывать роман с Эндрю Таггартом, но впоследствии пара рассталась.

Селена Гомес Фото: Getty Images

"Единственное, что у меня есть на своем телефоне, — это TikTok, потому что я считаю, что он немного менее враждебный. В социальных сетях есть замечательные вещи — общаться с фанатами, видеть, насколько они счастливы и взволнованы, и их истории", — добавила она. "Но обычно это фильтруется [для меня сейчас]. Я создала систему. Все, что я делаю, я отправляю своему помощнику, который их публикует. Что касается комментариев, моя команда соберет несколько вещей, которые вдохновляют", — ранее рассказывала 30-летняя американская певица.

Селена Гомес Фото: Instagram/Selena Gomez

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Напомним, Джиджи Хадид в компании подруги и бывшего бойфренда Кайли Дженнер сходила на ужин в Париже.

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