Жена миллионера показала кадры роскошной жизни и рассказала, куда потратила за день $16 тыс.

Показная роскошная жизнь Линды – по душе не всем ее подписчикам.

23-летняя Линда Андраде из США, которая в 19 лет вышла замуж за трейдера криптовалюты Рики Андраде и сейчас живет с ним в Дубае, рассказала своим подписчикам в Instagram, сколько денег может потратить за день, и в чем прелесть быть женой состоятельного мужчины.

Девушка ведет гламурный образ жизни, носит дизайнерскую одежду, дорогие украшения и может тратить на себя деньги, которые для кого-то кажутся целым состоянием.

В одном из видео она сообщила, что потратила $16 540 за один день. Из них $7000 долларов ушли на сумки Chanel, 80 долларов – на латте, $400 долларов – на детокс-массаж, и $500 Линда потратила на 2,5 часов поездок по торговому центру в Дубае с личным водителем.

По словам Линды, богатые мужчины – "более веселые", поскольку они не напряжены мыслями, где взять денег, а поэтому каждый день с ними – "это событие". У нее также уйма времени для себя, и она с удовольствием ухаживает за собой, встречается с друзьями и ходит по магазинам. Муж каждую неделю балует ее роскошніми букетами, постоянно водит в лучшие рестораны, исполняет ее заветные желания, и ей совершенно не нудно беспокоиться о деньгах.

Такие траты поразили ее подписчиков.

"Серьезно? 16 000 долларов за один день? Это восемь месяцев ипотеки", "Хорошо для вас, но вы счастливы?", "Спасибо, что поделились, я был так расстроен, гадая, сколько вы тратите", "У меня есть 30 долларов на следующие две недели", – пишут в комментариях.

Справедливым будет отметить, что еще и до замужества Андраде неплохо зарабатывала. В 19 лет она разбогатела благодаря успеху своего спа-бизнеса Flip Your Look. Линда запустила бренд в Лас-Вегасе и Калифорнии, а затем распространила его по франшизе в других местах по всей территории США.

Ранее Фокус писал, что 11-летняя девочка-миллионерша из Австралии рассказала о своих дорогих покупках.