Чудо-фрукт! 9 причин немедленно купить персики

Срочно съешьте этот сочный плод, чтобы ускорить потерю веса, улучшить состояние кожи и вывести токсины из организма.

Персики по-научному называются "Prunus persica" и родом из северо-западного Китая. Пользу персиков сложно переоценить: они улучшают здоровье кожи, повышают иммунитет и улучшают зрение. И это не все, у персиков есть масса полезных свойств, которые докажут вам, что это фрукт номер один этим летом. Об этом пишет Stylecraze.

Помимо того, что персики красивые, ароматные и вкусные, они обладают впечатляющим набором питательных веществ для поддержания нашего здоровья, включая витамины, минералы, антиоксиданты и биофлавоноиды.

Персики богаты антиоксидантами

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Согласно бразильскому исследованию, персики — отличный источник антиоксидантов, они содержат хлорогеновую кислоту — мощный антиоксидант, который полезен для здоровья.

Персики также богаты другими антиоксидантами, такими как лютеин, зеаксантин и бета-криптоксантин, которые играют важную роль в здоровом старении и профилактике различных заболеваний.

Помогают бороться с лишним весом

Персики являются отличным источником клетчатки, а она, как известно, способствует насыщению и снижению веса. В американском исследовании говорится, что добавление пищевых волокон к фруктам может стать важным шагом в сдерживании эпидемии ожирения. На самом деле, потребление 30 граммов клетчатки в день, может способствовать снижению веса. Это также помогает справиться с такими нежелательными явлениями, как высокий уровень холестерина, артериальное давление и уровень сахара в крови.

Помогают в профилактике онкозаболеваний

В одном американском исследовании говорится, что полифенолы, содержащиеся в персиках, могут ингибировать размножение клеток рака молочной железы. То же самое наблюдалось с раковыми клетками толстой кишки человека

Персики также содержат другое соединение, называемое кофейной кислотой, которое, согласно шведскому исследованию, также обеспечивает защиту от рака молочной железы и толстой кишки. И в еще одном исследовании соединения персика контролировали не только рост клеток рака молочной железы, но и вторичный рост в легких. Двумя основными компонентами, ответственными за это противораковое свойство персиков, являются хлорогеновая и неохлорогеновая кислоты, которые помогают убивать раковые клетки, не затрагивая здоровые

Персики полезны для кожи

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Персики богаты витамином А, который способствует здоровью кожи. Витамин С в персиках также помогает в этом отношении. Это превосходный антиоксидант, который помогает уменьшить морщины, улучшить текстуру кожи и защитить ее от солнца и загрязнения

Согласно французскому исследованию, витамин С также лечит фотоповрежденную кожу и предотвращает старение кожи, вызванное солнцем. Витамин также может корректировать серьезные структурные изменения кожи, возникающие в результате процесса старения.

Идеальный фрукт для вашего сердца

Персики содержат уникальную комбинацию биоактивных соединений, снижающих риск сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованию, замена сладких напитков свежим персиковым соком, богатым полифенолами, может помочь снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Клетчатка, витамин С и калий в персиках также поддерживают здоровье сердца.

Персики богаты полифенолами, основными источниками антиоксидантов и витамина С, которые помогают предотвратить окислительный стресс и улучшить здоровье сердца.

Персики также являются одним из важных компонентов широко известной диеты DASH, направленной на снижение гипертонии.

Способствуют пищеварению

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Пищевые волокна в персиках помогают регулировать и улучшать пищеварение. И помимо того, что этот фрукт полезен для пищеварения, он также действует как мочегонное средство — помогает очистить ваши почки и мочевой пузырь.

Персики защищают ваши глаза

Наличие антиоксидантных фитонутриентов, таких, как лютеин и зеаксантин, делает фрукт идеальным для здоровья глаз. В другом исследовании говорится, что эти два фитонутриента защищают глаза от потенциального повреждения, вызванного попаданием света на сетчатку. Также было обнаружено, что лютеин снижает риск развития распространенных возрастных заболеваний глаз.

Лютеин и зеаксантин играют важную роль в защите желтого пятна (макулы), в конечном итоге предотвращая возникновение возрастной дегенерации желтого пятна.

Имеют детокс-эффект

Согласно отчету, опубликованному Миннесотским университетом, персики содержат витамины А, С и Е, а также селен, которые действуют как антиоксиданты и способствуют детоксикации.

Обладают омолаживающими свойствами

Одно из лучших косметических свойств персиков — они содержат полезные для здоровья флавоноиды, которые помогают замедлить старение. Южнокорейское исследование также сравнивает потребление витамина С, которым богаты персики, с омолаживающими эффектами.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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