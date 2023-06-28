Том Холланд рассказал, чем покорил сердце Зендаи

"Спайдермен" раскрыл свое неожиданное хобби.

27-летний британский актер Том Холланд рассказал, как покорил сердце Зендаи в начале их отношений.

По словам "Спайдермена", его страсть к столярному делу помогла ему впечатлить звезду "Эйфории" еще тогда, когда их роман был на начальном этапе.

"Однажды я починил дверь своей девушки", — сказал Холланд, добавив, что "в начале их отношений он был в ее доме, и ее дверь была сломана, и он сказал: "Я починю тебе эту дверь!"

Актер починил дверь, сказал он, "и теперь они влюблены".

"Столярное дело — это то, что мне действительно нравится. Я люблю это. Я сделал маме кухонный стол, обустроил кабинет. Я сделал все шкафы в своей спальне. Я построил маленький скворечник с дедушкой", — рассказал Том.

Известные тем, что хранят подробности своих отношений в тайне, Холланд и Зендая впервые завязали романтические отношения в 2017 году, когда они снялись в фильме Marvel "Человек-паук: Возвращение домой".

Том Холланд

В ноябре 2021 пара подтвердила статус своих отношений. С тех пор они время от времени делились подробностями романа в интервью и в своих социальных сетях.

Том Холланд и Зендая Фото: zendaya

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Напомним, Том Холланд высказался о своих отношениях с возлюбленной.

Также Фокус писал о появлении Зендаи на модном шоу в Париже.