Зендая в мерцающем костюме и без бюстгальтера пришла на показ Louis Vuitton

Звезда экранов приковала к себе внимание публики в ярком аутфите.

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26-летняя американская актриса Зендая присоединилась к звездам, чтобы посмотреть, как Фаррелл Уильямс дебютирует в качестве креативного директора Louis Vuitton на Неделе моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Для появления на показе мужской одежды весна-лето 2024 актриса выбрала мерцающий костюм с замысловатым принтом от Louis Vuitton. Под оверсайз рубашкой с воротником Зендая была без бюстгальтера и расстегнула ее до пупка. Звезда "Дюны" дополнила образ соответствующими брюками, черной сумочкой Capucine и коричневыми туфлями на остроконечном каблуке.

Зендая Фото: Getty Images

Целый ряд звезд, в том числе Бейонсе, Наоми Кэмпбелл, Льюис Хэмилтон и Ким Кардашьян, пришли посмотреть, как Фаррелл Уильямс дебютирует в качестве креативного директора. Публика, собравшаяся вдоль реки Сены, вытянулась, чтобы мельком увидеть шоу, которое продолжило подход LV к смешению уличного стиля с роскошью.

Напомним, Наоми Кэмпбелл поддержала нового креативного директора мужской линейки Louis Vuitton на Неделе моды в Париже.

Также Фокус писал о выходе Бейонсе и Джей Зи на дебютном показе Фаррелла Уильямса.