Белла Торн в облегающем платье появилась на кинофестивале в Италии

Звезда позаботилась о том, чтобы привлечь к себе внимание.

25-летняя американская актриса и модель Белла Торн в роскошном наряде появилась а пятый день кинофестиваля в Таормине, Итали. Об этом пишет Daily Mail.

Белла Торн выглядела сексуально в бледно-голубом облегающем миди-платье Bottega Veneta (88 тысяч гривен), под которым было видно ее пирсинг сосков. Она сочетала золотой металлический ремешок на одном плече с массивными золотыми браслетами. Модель "OnlyFans" дополнила образ золотистыми босоножками с квадратным носком, браслетом на ноге и собрала свои рыжие локоны в пучок.

Белла Торн Фото: Getty Images

На пути к синей ковровой дорожке 25-летняя Торн закрыла лицо солнцезащитными очками со стразами. Певица позаботилась о том, чтобы ее огромное обручальное кольцо с бриллиантом изумрудной огранки весом более 10 карат было видно всем.

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Напомним, месяц назад Белла Торн сообщила в своем Instagram-аккаунте, что сказала заветное "да" своему возлюбленному, предпринимателю и продюсеру Марку Эммсу. Ее новый роман с Марком Эммсом начался через три месяца после того, как она расторгла помолвку с Бенджамином Масколо.