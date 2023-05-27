25-летняя Белла Торн выходит замуж за кинопродюсера Марка Эммса

Пара познакомилась в прошлом году на пляже Ибицы на дне рождения Кары Делевинь.

Related video

25-летняя американская актриса и модель Белла Торн сообщила в своем Instagram-аккаунте, что сказала заветное "да" своему возлюбленному, предпринимателю и продюсеру Марку Эммсу. Информацию звезда также подтвердила Vogue Wedding.

"Это была любовь с первого взгляда, когда взошло солнце", — сказала звезда "Полночного солнца" глянцу.

Победительница премии Imagen Foundation Award и ее жених позировали вместе на милой фотографии, сообщая радостную новость в социальных сетях.

Белла позаботилась о том, чтобы на фото было видно обручальное кольцо с бриллиантом изумрудной огранки весом более 10 карат. Пара долгое время скрывала информацию о помолвке, так как предложение Эммс сделал в доме Беллы в Калифорнии в День матери.

Белла и ее избранник были одеты в белые футболки. Актриса также надела плавки от бикини, а Марк черные джинсы, чтобы сделать селфи в своем патио.

Модель "OnlyFans" сообщила изданию, что хотела бы сыграть свадьбу в загородном поместье в Соединенном Королевстве, но не объявила дату торжества. Будущая невеста также рассказала, что ищет более одного образа для большого дня, ориентируясь на винтажные Schiaparelli или Dior.

"Каждой невесте нужно не одно платье, а четыре", — поделилась Торн.

Напомним, Белла Торн праздновала День святого Валентина со своим новым бойфрендом. Ее новый роман с кинопродюсером Марком Эммсом начался через три месяца после того, как она расторгла помолвку с Бенджамином Масколо. Слухи об их романе ходили уже некоторое время, после их отпуска на Миконосе, где они были замечены целующимися.