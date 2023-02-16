Белла Торн официально подтвердила свой новый роман

Сообщается, что актриса начала новые романтические отношения в августе 2022 года.

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25-летняя голливудская звезда праздновала День святого Валентина со своим новым бойфрендом. Певица, актриса и модель Белла Торн опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии, на которых выглядит счастливее, чем когда-либо.

Ее новый роман с кинопродюсером Марком Эммсом начался через три месяца после того, как она расторгла помолвку с Бенджамином Масколо.

"Найди кого-нибудь, с кем ты хочешь поделиться своими конфетами", — написала Белла, опубликовав серию милых фотографий с возлюбленным. "Этот сексуальный высокий британец — мой, так что дерзайте, потому что я чувствую, что хочу… сегодня", — добавила Белла, подтверждая, что их отношения являются официальными.

Марк является основателем и генеральным директором компаний Emms Productions и Eastern Road Films. Ранее он работал над сериалом "Плохой веган" на Netflix, а также активно работал над созданием фильмов, музыки и прямых трансляций.

Новая звездная пара в галерее фотографий поделилась некоторыми романтическими моментами вместе.

Слухи об их романе ходили уже некоторое время, после их отпуска на Миконосе, где они были замечены целующимися. Теперь кажется, что Белла готова сделать следующий шаг в их отношениях, сделав их роман официальным.

Также Фокус писал о помолвке Беллы Торн с Бенджамином Масколо в апреле 2021 года.