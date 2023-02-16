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Стиль життя

Белла Торн офіційно підтвердила свій новий роман

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Фото: Instagram @bellathorne | Белла Торн та Марк Еммс

Повідомляється, що актриса розпочала нові романтичні стосунки у серпні 2022 року.

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25-річна голлівудська зірка святкувала День святого Валентина зі своїм новим бойфрендом. Співачка, актриса та модель Белла Торн опублікувала у своєму Instagram-акаунті фотографії, на яких виглядає щасливіше, ніж будь-коли.

Її новий роман з кінопродюсером Марком Еммсом почався через три місяці після того, як вона розірвала заручини з Бенджаміном Масколо.

"Знайди когось, з ким ти хочеш поділитися своїми цукерками, — написала Белла, опублікувавши серію милих фотографій із коханим. — Цей сексуальний високий британець — мій, тож дерзайте тому, що я відчуваю, що хочу… сьогодні", — додала Белла, підтверджуючи, що їхні стосунки є офіційними.

Марк є засновником та генеральним директором компаній Emms Productions та Eastern Road Films. Раніше він працював над серіалом "Поганий веган" на Netflix, а також активно працював над створенням фільмів, музики та прямих трансляцій.

Нова зіркова пара у галереї фотографій поділилася деякими романтичними моментами разом.

Чутки про їхній роман ходили вже деякий час, після їхньої відпустки на Міконосі, де їх помітили коли вони цілувалися. . Тепер здається, що Белла готова зробити наступний крок у їхніх стосунках, зробивши їхній роман офіційним.

Також Фокус писав про заручини Белли Торн із Бенджаміном Масколо у квітні 2021 року.