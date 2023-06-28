Мать Илона Маска показала, какой он был в детстве (фото)

Миллиардеру, изобретателю, многодетному отцу Илону Маску исполнилось 52 года.

28 июня инженер, миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск отметил свой 52-й день рождения. По этому поводу его знаменитая мать, Мэй Маск, поздравила сына, опубликовав в Facebook фотографии, где показан период взросления будущего гения.

"С Днем Рождения моего первенца Илона! У нас были необыкновенные 52 года смеха. У его деда на обратной стороне визиток было слово "Улыбайся". Это явно семейная традиция. Так как его нет в Instagram, придется поздравлять с днем рождения в Twitter. Однако каждый день появляется около 10 новых фальшивых аккаунтов Илона. Пожалуйста, не просите меня подтвердить его любовные сообщения", – подписала Мэй архивные снимки.

На кадрах можно увидеть совсем маленького Илона, а также то, как он становился все старше, увереннее в себе и самостоятельнее. Единственное, что объединяет все фотографии, – его улыбка, а также чувство юмора его семьи. Ведь среди снимков можно увидеть его не только с мамой на красных дорожках, но и с братом и сестрой.

В свою очередь Илон ответил на приветствие.

"Мой день рождения! Мне сегодня 52! Никакого торта из-за драки в клетке…", – подписал он фото, где позирует с тортом, намекая на шум вокруг его предполагаемого боя с Марком Цукербергом, против которого выступила миссис Маск.

Илон Маск появился на свет в Претории – столице ЮАР. Его отцом был южноафриканский предприниматель Эррол Маск, а матерью – канадская модель Мей Маск,в девичестве Хальдман. Позже в семье родились еще дочь Тоска и сын Кимбал.

С самого детства Илон рос замкнутым и предпочитал книги играм со сверстниками. Больше всему нравились научная литература и фэнтези. Как вспоминал Эролл, в 4 года сын поинтересовался у родителей, где начинается и заканчивается мир.

Когда Илону исполнилось 10 лет, на день рождения отец подарил ему 8-битный персональный компьютер Commodore VIC-20. Уже через два года мальчик продал за $500 свою первую игру Blastar, а полученные деньги он вложил в фармацевтическую компанию, за которую следил через СМИ. Когда парень окончил школу, на его счету уже была солидная сумма.

Илон Маск с мамой Фото: Maye Musk/Facebook

После школы Илон вместе с братом Кимбалом улетели в Канаду, куда после развода с мужем-тираном вернулась Мэй. Там он поступил в Королевский институт в Кингстоне (округ Онтарио). Затем был Пенсильванский университет и диплом бакалавра факультетов экономики и физики.

На этом Маск не остановился и отправился в Стэнфордский университет, где надолго не задержался, поскольку увлекся собственным делом. Вместе с братом Кимбалом они увлеклись разработками программного обеспечения для новостных агентств, среди которых был такой гигант как The New York Times. Мэй не осталась в стороне и помогла сыновьям, вложив в стартап $10 тысяч. Кроме того, она каждые 2 месяца устраивала проверку и помогала в составлении бизнес-планов.

В 1999 году братья продали Zip2 за $308 млн. Из этих денег Илону досталось только $22 млн, большую часть которых он вложил в новый проект X.com. Его партнером в этом дела стал разработчик системы PayPal Питер Тиль. Они решили провести слияние компаний, но это стало ошибкой Илона. Во время одного из отъездов его заочно уволили из совета директоров. Правда, оставшиеся у него 11,7% акций PayPal после продажи последней аукциону еBay за полтора миллиарда долларов принесли Маску $175 млн. Из них $100 млн он вложил в SpaceX, а а $70 млн – в Tesla Motors.

Обе компании стали очень успешными, а Маск сегодня занимает свое место в тройке богатейших людей планеты и задает мировую повестку на биржевых рынках.

Ранее Фокус писал, как именно Мэй Маск отреагировала на намерения сына вызвать на бой основателя Facebook. Свой прогноз по этому поводу дал и отец Илона.