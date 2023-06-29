Невеста миллиардера Джеффа Безоса показала скромный купальник за 54 доллара (фото)

Лорен Санчес выходит замуж за миллиардера, но ее бикини стоит всего 54 доллара.

Будущая жена американского предпринимателя и миллиардера Джеффа Безоса, 53-летняя журналистка Лорен Санчес продемонстрировала фигуру в бикини. Зеркальное селфи она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Бывшая ведущая новостей, которая в настоящее время наслаждается, казалось бы, бесконечными европейскими каникулами со своим женихом Джеффом Безосом, похоже, все еще любит недорогие и доступные купальные костюмы. На фотографии она показала треугольный бикини-топ Tezenis Seashell (27 долларов) и подходящие плавки-стринги (27 долларов). Итого пляжный образ Санчес обошелся в 54 доллара.

Санчес дополнила свой вязаный крючком костюм-двойку солнцезащитными очками-авиаторами, подписав снимок "Нефильтрованное лето" и добавив два солнечных смайлика.

Лорен Санчес Фото: Instagram laurenwsanchez

Она не первая знаменитость, которая носит простые стили итальянского бренда. Пэрис Хилтон когда-то была ди-джеем на показе мод Tezenis, одетая в кружевной бюстгальтер от лейбла.

На прошлой неделе возлюбленную основателя Amazon заметили, когда она делала селфи в черном бикини на борту суперяхты Безоса стоимостью 500 миллионов долларов.

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Самый богатый будущий жених в мире обручился со своей возлюбленной в прошлом месяце во Франции. Безос сделал предложение с огромным бриллиантовым кольцом, которое оценивается в колоссальные 2,5 миллиона долларов и размером около 20 каратов.

Также Фокус писал об откровенном интервью Джеффа Безоса и Лорен Санчес по поводу их отношений.