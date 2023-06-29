"Дешевая копия": фанаты раскритиковали выбор актера на роль нового Супермена

О том, что не будет сниматься в "Супермене" дальше, Генри Кавилл сообщил еще в декабре прошлого года.

Новость о том, что 29-летний американский актер Дэвид Коренсвет заменит 40-летнего Генри Кавилла в роли Кларка Кента во франшизе о Супермене, вызвала негативную реакцию среди фанатов DC Comics, пишет Daily Mail.

Кавилла уволили из-за того, что новые главы студии Джеймс Ганн и Питер Сафран перебрасывались во франшизу, однако после того, как был объявлен кастинг, поклонники пришли к выводу что продюсеры решили уволить Генри только для того, чтобы заменить его более молодой копией.

Коренсвет и Кавилл действительно очень похожи между собой: у обоих – точеные линии подбородка, густая копна темных волос и пронзительный взгляд.

"Это безумие, насколько Дэвид похож на Генри", "Дэвид Корнсвет действительно похож на младшего Генри Кавилла", "Я уверен, что Дэвид Коренсвет — достойный актер, но он все еще выглядит, как дешевая копия Генри Кавилла", "Люди (включая меня) видят в нем точную копию Генри Кавила, поэтому ему нужно привнести что-то новое в персонажа", "Я видел, как фанаты говорили, какой смысл нанимать Дэвида, он похож на Генри Кавилла, так почему вы не наняли Генри Кавилла? Думаю, это скорее комплимент обоим актерам. Они оба выглядят как #Супермен, поэтому то, что они выглядят одинаково, означает, что они оба раза правильно выбрали кастинг", — пишут в комментариях.

Генри Кавилл Фото: Henry Cavill/Instagram Дэвид Коренсвет Фото: David Corenswet/instagram

Дэвид сыграл Джейка вместе с Лили Рейнхарт в фильме Netflix 2022 года "Посмотри в обе стороны", а ранее также снимался в фильмах "Голливуд", "Политик" и "Перл".

Коренсвет и звезда "Удивительной миссис Мейзел" Рэйчел Броснахан были среди нескольких претендентов на роли в фильме "Супермен: Наследие". Среди других актеров, которые пробовались в проект, – Том Бриттни и Николас Холт, Фиби Дайневор и Эмма Макки

Кавилл, который, как многие ожидали, вернется в роли стального человека после появления в тизере титров "Черного Адама" в октябре, объявил "печальные новости" о том, что Ганн и Сафран не планируют возвращать его в декабре.

"У меня только что была встреча с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, и это печальные новости для всех. В конце концов, я не вернусь Суперменом. После того как студия сказала объявить о моем возвращении еще в октябре, до их найма, эта новость не самая простая, но такова жизнь. Смена караула — это то, что случается. Я уважаю это. Джеймсу и Питеру предстоит построить целую вселенную. Я желаю им и всем, кто связан с новой вселенной, удачи и счастья", — написал он в соцсети в декабре прошлого года.

Ранее Фокус писал, что Кавилл появится в третьем сезоне "Ведьмака" в последний раз. Далее эту роль будет исполнять Крис Хэмсворт.