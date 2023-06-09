Вышел трейлер последнего сезона "Ведьмака" в котором сыграет Генри Кавилл

Третий сезон "Ведьмака" получил полноценный трейлер. Это последний сезон, в котором роль Геральта исполнит Генри Кавилл.

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Вечером 8 июня, компания Netflix показала трейлер третьего сезона сериала "Ведьмак". Ранее сообщалось, что это будет экранизация романа "Время презрения", четвертой части фэнтезийного цикла "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского. Об этом пишет The Verge.

Третий сезон "Ведьмака" будет поделен на две части, которые выйдут 29 июня (пять серий) и 27 июля 2023 года (три серии). Всего в сезоне будет восемь эпизодов.

"Судьба их свела. Опасные силы пытаются их разъединить. Геральт и Йеннефер борются за безопасность Цири, пока на континенте идет война", — коротко описывает Netflix 3 сезон сериала "Ведьмак".

Трейлер сериала "Ведьмак"

Первый сезон основывался на рассказах двух первых двух книг саги о Ведьмаке ("Последнее желание" и "Меч Назначения"), а сюжет второго сезона был основан на третьей книге "Кровь эльфов" и частично на рассказах из предыдущих вышеупомянутых сборников. Всего в сагу о Геральте из Ривии входит восемь книг.

К своим ролям вернутся также Фрея Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифер) и Джои Бэти (бард Лютик).

Создатели пообещали, что в новом сезоне будет больше магии, порталов, чудовищ и боевых сцен. И сам сезон будет больше похож на книги по которым снят.

Ранее британский актер Генри Кавилл рассказал, что больше будет играть Геральта. И в четвертом сезоне его сменит австралиец Лиам Хемсворт. А Netflix уже продолжил сериал на пятый сезон. Его съемки начнутся, как только закончатся съемки четвертого.

Кавилл оставил звездный сериал ради роли Супермена в фильме "Человек из стали". Но жертва оказалась напрасной. Джеймс Ганн и Питер Сафран, которые сейчас руководят киновселенной DC закрыли этот проект.

До этого они закрыли сиквел "Чудо-женщины" с Галь Гадот.