Вийшов трейлер останнього сезону "Відьмака", в якому зіграє Генрі Кавілл

Третій сезон "Відьмака" отримав повноцінний трейлер. Це останній сезон, у якому роль Геральта виконає Генрі Кавілл.

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Увечері 8 червня компанія Netflix показала трейлер третього сезону серіалу "Відьмак". Раніше повідомлялося, що це буде екранізація роману "Час зневаги", четвертої частини фентезійного циклу "Відьмак" польського письменника Анджея Сапковського. Про це пише The Verge.

Третій сезон "Відьмака" буде поділено на дві частини, які вийдуть 29 червня (п'ять серій) та 27 липня 2023 року (три серії). Загалом у сезоні буде вісім епізодів.

"Доля їх звела. Небезпечні сили намагаються їх роз'єднати. Геральт і Йеннефер борються за безпеку Цирі, поки на континенті йде війна", — коротко описує Netflix 3 сезон серіалу "Відьмак".

Трейлер серіалу "Відьмак"

Перший сезон ґрунтувався на оповіданнях двох перших двох книг саги про Відьмака ("Останнє бажання" та "Меч Призначення"), а сюжет другого сезону був заснований на третій книзі "Кров ельфів" і частково на оповіданнях із попередніх вищезгаданих збірок. Загалом у сагу про Геральта з Рівії входить вісім книг.

До своїх ролей повернуться також Фрейя Аллан (Цірі), Аня Чалотра (Йеннефер) та Джої Беті (бард Яскір).

Творці пообіцяли, що у новому сезоні буде більше магії, порталів, чудовиськ та бойових сцен. І сам сезон буде більше схожий на книги, за якими знятий.

Раніше британський актор Генрі Кавілл розповів, що більше гратиме Геральта. І в четвертому сезоні його замінить австралієць Ліам Хемсворт. Netflix вже продовжив серіал на п'ятий сезон. Його знімання розпочнеться, як тільки закінчаться зйомки четвертого.

Кавілл залишив зірковий серіал заради ролі Супермена у фільмі "Людина зі сталі". Але жертва виявилася марною. Джеймс Ганн та Пітер Сафран, які зараз керують кіновселеною DC закрили цей проект.

До цього вони закрили сиквел "Диво-жінки" з Галь Гадот.