Копия отца: Гвинет Пэлтроу поделилась новым фото 17-летнего сына

Мозес Мартин очень похож на своего звездного отца.

50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с сыном. Снимок с 17-летним Мозесом Мартином знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На кадре парень позирует вместе со своей матерью во время посещения художественного центра в Милане Fondazione Prada, Италия.

Отчетливо видно, что сын актрисы и музыканта выше матери. Мозес был одет в в светло-голубую рубашку с коротким рукавом и элегантным галстуком, а также черные шорты. Свой аутфит он дополнил солнцезащитными очками, которые были у него на голове.

Звезда "Железного человека", которая недавно поздравила своего экс-супруга Криса Мартина с Днем отца, выглядела как всегда стильно в полосатом красно-белом топе, шортах и кроссовках. Помимо Мозеса, у Гвинет с бывшим мужем есть 19-летняя дочь Эппл.

Гвинет Пэлтроу с сыном Фото: instagram @gwynethpaltrow

Звездная пара была в браке с 2003 по 2016. Дуэт остался в хороших отношениях с момента их расставания. Через два года после развода Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фелчака, у которого также есть двое детей от предыдущего брака.

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Ранее Фокус писал, что Гвинет Пэлтроу разрешила дочери примерить ее культовое платье с церемонии "Оскар".