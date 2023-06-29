Платье принцессы Леи из "Звездных войн" не удалось продать за 1 миллион долларов

Уникальное платье из оригинального фильма "Звездные войны" 40 лет пылилось на чердаке.

На аукционе не удалось продать платье принцессы Леи из оригинального фильма "Звездные войны", несмотря на цену почти в 1 миллион долларов. Об этом пишет Daily Mail.

За платье было предложено 750 тысяч фунтов стерлингов на аукционе Propstore, но самая высокая ставка не достигла минимальной цены продажи продавца, так что платье остается непроданным. Теперь считается, что участник, предложивший самую высокую цену, и продавец попытаются договориться о соглашении в частном порядке.

Представитель аукционистов сказал: "Propstore активно принимает пост-аукционные предложения по этому наряду. Оно может быть продано после аукциона по частному договору или может быть повторно предложено на следующем аукционе. Мы ценим интерес к платью — нам было очень приятно представить эту историческую вещь".

Фото: Propstore Фото: Propstore Фото: Propstore

Речь идет о платье принцессы Леи, которую в оригинальном фильме играла Кэрри Фишер. Она надевала его в финале фильма "Звездные войны: Эпизод 4: Новая надежда" 1977 года. Речь о сцене, в которой Лея на торжественной церемонии вручает медали Люку Скайуокеру (Марк Хэмилл) и Хану Соло (Харрисон Форд).

Финальная сцена фильма "Звездные войны: Эпизод 4: Новая надежда"

Платье 40 лет пылилось на чердаке дома в Лондоне.

Работница съемочной группы, участвовавшая в съемках на студии Pinewood Studios в Бакингемшире, забрала его домой и надела только один раз — на костюмированную вечеринку, где платье порвали и испачкали. На нем были пятна крови, еды и вина.

Остальные наряды со съемки и вовсе были выброшены, так что тот факт, что платье сохранилось – поражает.

Реставрация платья принцессы Леи заняла восемь месяцев и стоила несколько тысяч фунтов стерлингов.

Ремонтные работы включали в заплатки и укрепление швов.

Источник Propstore сказал: "Тогда не было такого стремления к сохранению, и многие вещи выбрасывались или сжигались после съемок. Но некоторые костюмы были украдены рабочими, и платье оказалось на чердаке члена съемочной группы".

Коллекционер киношного реквизита Стивен Лейн, который много лет спустя узнал от коллеги-коллекционера, что платье, возможно, не было выброшено и разыскал его, вспоминал, что не мог поверить в удачу.

"Все пришли к выводу, что его больше не существует. Никто не нашел костюмов принцессы Леи. Но потом я пошел на встречу с этим бывшим членом съемочной группы и увидел, что на двери висит этот потрепанный старый пластиковый пакет, а на дне пакета лежит скомканное платье", — рассказал Лейн.

По его словам, платье было в ужасном состоянии, но все еще узнаваемо. Так что он отнес его к профессиональным реставраторам, которых рекомендовал Музей Виктории и Альберта.

"Они должны были проанализировать все следы на одежде — и нашли еду, вино и даже кровь. Мы все задавались вопросом: "Что ж это была за вечеринка?", — пошутил Лейн.

Финальная сцена фильма "Звездные войны: Эпизод 4: Новая надежда" Фото: Скриншот

Платье было спроектировано Джоном Молло, получившим "Оскар" за лучший дизайн костюмов для фильма, и сшито ведущим костюмерным домом Bermans and Nathans совместно с французской портнихой.

Режиссер и сценарист фильма Джордж Лукас хотел, чтобы Лея символизировала чистоту, а в сценарии описывалось, что принцесса была "видением в белом".

Ранее стало известно, что на аукцион выставили знаменитый свитер принцессы Дианы с одной черной овечкой среди белых.