Знаменитый свитер принцессы Дианы с черной овцой продадут на аукционе за 100 тысяч долларов

Дизайн свитера стал очень популярным, прославил компанию, которая его произвела, а потом пропал на годы, но был найден на чердаке.

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Знаменитый джемпер принцессы Дианы с черной овечкой среди белых будет продан на аукционе за минимум 100 тысяч долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 7 сентября. Об этом пишет Daily Mail.

Впервые Диана надела шерстяной джемпер с изображением одной черной овечки на матче по поло своего жениха, тогдашнего принца Уэльского, в июне 1981 года.

Принцесса Диана в своем свитере с черной овечкой Фото: Getty Images

Это была одна из первых вещей, разработанных Салли Мьюир и Джоанной Осборн для их лейбла трикотажных изделий Warm & Wonderful, и она помогла привлечь внимание общественности к их бренду.

Продажи джемпера резко выросли после того, как Диана была замечена в нем на игре в поло в компании жениха и Сары Фергюсон.

"К нашему большому изумлению, мы впервые узнали о леди Диане Спенсер в свитере, когда увидели ее на первой полосе одной из воскресных газет. Ее образ оказал огромное влияние почти сразу после этого, что привело к всплеску продаж и повышению осведомленности общественности о нашем небольшом лейбле, за что мы будем вечно благодарны", — рассказывали Салли и Джоанна.

Принцесса Диана и принц Чарльз

Через несколько недель после появления Дианы в свитере на публике пара получила официальное письмо из Букингемского дворца с просьбой отремонтировать или заменить свитер, так как он был поврежден.

Они связали новый свитер для Дианы и отправили его во дворец, но местонахождение оригинала оставалось неизвестным, пока они не обнаружили его в марте этого года на чердаке, спрятанном в маленькой коробочке рядом с хлопчатобумажным покрывалом.

В 1994 году компания Warm & Wonderful прекратила выпуск одежды в стиле черной овцы, но в 2020 году она была переиздана в сотрудничестве с брендом Rowing Blazer. Между тем, свитер того же дизайна является частью постоянной коллекции лондонского Музея Виктории и Альберта.

На оригинальном свитере есть небольшое повреждение на манжете, что только придает ему особый шарм.

Знаменитый свитер принцессы Дианы с черной овцой Фото: Sotheby's Знаменитый свитер принцессы Дианы с черной овцой Фото: Sotheby's

Актриса Эмма Коррин носила точную копию свитера, когда играла Диану в четвертом сезоне сериала Netflix "Корона" в 2020 году.

Sotheby's выставил на продажу оригинальный свитер в рамках своей первой распродажи Fashion Icons, которая пройдет во время Недели моды в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

Говоря о джемпере, глава глобального отдела моды и аксессуаров Sotheby's Синтия Хоултон сказала: "Этот исключительный предмет одежды, тщательно сохраненный, несет в себе шепот грации, очарования и острого взгляда на моду принцессы Дианы".

Аукционный дом является рекордсменом по продаже самого дорогого платья Дианы из когда-либо проданных — бальное платье цвета баклажана, которое было куплено за 604 800 долларов в январе 2023 года.

Также на аукционе Sotheby's было продано любимое украшение Дианы, которое, впрочем, ей не принадлежало: крест Атталлы за 197 453 долларов купила Ким Кардашьян. За что ее раскритиковали поклонники принцессы.

Напомним, ранее Фокус писал о самых культовых вещах принцессы Дианы, которые популярны до сих пор и продолжают оказывать влияние на мир моды.

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