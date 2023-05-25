Свитер с черной овцой и спортивная куртка. Истории самых культовых вещей принцессы Дианы

Принцесса Диана была иконой стиля и законодательницей мод. И многие из ее любимых вещей имеют интересную историю.

Related video

Принцесса Диана во многом опередила свое время, когда стала носить спортивные вещи, смешивать стили и пользоваться цветной тушью. И многие из ее образов стали культовыми, как и истории, которые стоят за ними. Среди таких вещей: знаменитая толстовка Virgin Atlantic, которую принцесса носила с велосипедными шортами, ее свитер с черной овечкой и даже сумочка Lady Dior, которую переназвали в честь Дианы. Об истории этих вещей рассказывает Daily Mail.

Джемпер Fly Virgin Atlantic

Джемпер с забавным рисунком принцесса носила часто, причем надевала его с кроткими велосипедными шортами. Сейчас так ходят селебрити и супермодели, а тогда это была натояшая модная сенсация. По слухам, джемпер – это подарок на свадьбу в 1981 году от сэра Ричарда Брэнсона.

И принцессу часто видели в толстовке, когда она выходила из спортзала в клубе Chelsea Harbour Club в Лондоне.

Джемпер, подаренный Ричардом Брэнсоном

Она изо дня в день посещала спортзал Chelsea Harbour Club в Лондоне в одной и той же темно-синей толстовке и велосипедных шортах — обычно ярко-оранжевого цвета.

Ее любимый наряд позже стал причиной разочарования для папарацци, потому что журналы не хотели покупать снимки, где принцесса выглядит одинаково.

Поношенный свитер Диана отдала своему обожаемому тренеру Дженни Риветт, которая проработала с принцессой семь лет.

Джемпер, подаренный Ричардом Брэнсоном

Затем джемпер был продан на аукционе за 42 760 фунтов стерлингов, что в десять раз превышает ожидаемую цену продажи.

Принцесса Диана и основатель Virgin сэр Ричард Брэнсон на протяжении многих лет поддерживали тесную дружбу, и она, как известно, была постоянным пассажиром на борту его самолетов.

Свитер "Черная овечка"

Одной из самых известных вещей Дианы был ее свитер с черной овцой (Black Sheep), который она надевала на несколько мероприятий в 1980-х годах.

Свитер с забавным изображением рядов белых овечек и одной черной среди них вызвал настоящий ажиотаж, когда она надела его с джинсами на матч по поло летом 1981 года.

Принцесса Диана в знаменитом свитере с черной овечкой Фото: Getty Images

Джемпер был разработан в 1979 году Салли Мьюир и Джоанной Осборн для их линии трикотажа Warm & Wonderful.

Многие считали, что, надевая этот свитер, Диана намекает на то, что в королевской семье она является аутсайдером.

Ходили слухи, что джемпер Дианы был подарком матери одного из пажей принцессы на ее свадьбе с принцем Чарльзом в 1981 году.

Знаменитое платье Hachi на одно плечо

В 1983 году наряд Дианы был подобран Анной Харви из Vogue, которая хотела, чтобы она носила белое расшитое бисером платье от японского дизайнера Хачи. В этом платье Диана появилась на премьере "Осьминожки" – фильма про Джеймса Бонда. А после надевала на официальные приемы в Японии и Австралии.

Принцесса Диана в скандальном платье

Наряд критиковали за откровенность. Особенно всех возмущало обнаженное плечо принцессы. Харви писала для Vogue: "Она гордилась своей фигурой и тем, насколько она была женственной в этом платье".

Студенческая куртка Philadelphia Eagles

Принцесса Диана носила университетскую куртку с символикой команды Philadelphia Eagles в 80-х и 90-х годах. Причем надевала с узкой юбкой и туфлями на каблуках. В то время это было немыслимо для королевской особы.

История, стоящая за курткой, восходит к похоронам принцессы Монако Грейс в 1982 году.

Принцесса Диана и ее университетская куртка

Джек Эдельштейн, статистик и наблюдатель радиосети Eagles, дружил с братом Грейс Келли Джеком и поэтому присутствовал на похоронах, где разговорился с Дианой.

Позже он передал их беседу: принцесса спросила, какие цвета у команды, а когда он ответил: "зеленый и серебристый", то она отметила, что это ее любимые оттенки.

Джек заказал куртку и отправил ее принцессе, на что она ответила благодарственной запиской, в которой было сказано, что она будет носить ее повсюду. Так и произошло.

Сумочка "леди Диор"

Первоначально культовая Lady Dior называлась Chouchou, но в 1995 году она была переименована когда принцесса Диана первой получила ее в подарок от Бернадетт Ширак на открытии ретроспективы Поля Сезанна в Большом дворце в Париже.

Принцесса Диана с сумочкой "леди Диор"

Диану редко видели без этой сумки на руке, что делает ее популярной и по сей день. Диана даже попросила темно-синюю версию, чтобы она подходила к ее глазам.

В компании говорят, что принцессе Диане сумка понравилась из-за ее современного и элегантного дизайна.

Экипировка Halo Trust Landmine

Еще один образ Дианы, вошедший в историю, — защитный жилет Halo Trust, который принцесса носила во время своего визита в Анголу в 1997 году.

Диана прогулялась по разминированной территории в африканской стране, чтобы привлечь внимание к проблеме с военными боеприпасами.

Принцесса Диана в Анголе

Наряд, состоящий из жилета Halo Trust, брюк чинос Armani, белой рубашки на пуговицах с закатанными рукавами и пары лоферов кофейного цвета, является одним из немногих, который демонстрируется в Кенсингтонском дворце. .

Визит состоялся всего за несколько месяцев до того, как Диана погибла в автокатастрофе в Париже.

Джемпер с воздушным шариком

Принцесса начала носить джемпер организации British Lung Foundation, с красным воздушным шариком, когда стала патроном этой организации в 1986 году.

Принцесса Диана и ее джемпер с шариком

Она носила его с бейсболкой, блейзером, джинсами и коричневыми ботинками в клубе Guards Polo Club в Виндзоре в 1988 году.

Благотворительная организация Asthma and Lung по-прежнему продает этот предмет по цене 34,99 фунтов стерлингов. Также он был показан в пятом сезоне сериала "Корона" .

Напомним, ранее Фокус писал о самих известных украшениях принцессы Дианы, которыми теперь владеют Кейт Миддлтон и Меган Маркл.