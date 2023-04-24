Любимые украшения принцессы Дианы, которыми теперь владеют Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Принцесса Диана носила драгоценности, которые принадлежали королевской семье, но у нее было немало и собственных украшений, которые унаследовали ее сыновья и их жены.

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У принцессы Дианы была обширная коллекция драгоценностей, включая бриллианты, жемчуг и сапфиры. После ее трагической гибели ее собственные украшения унаследовали ее сыновья: Уильям и Гарри. А когда они женились, то многие драгоценности стали носить их жены: Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Скорей всего, со временем ими станут владеть уже их дети. Ведь у обоих принцев есть дочери. О драгоценностях принцессы Дианы писало издание Daily Mail.

Когда 19-летняя леди Диана начала свой бурный роман с наследником престола, то ее чаще всего видели в скромных украшениях – золотой цепочке с буквой "Д" и паре золотых сережек.

Но с ее новым титулом пришло блестящее преображение. Ушли в прошлое желтые комбинезоны и свитера помощника няни, и на смену им пришла царственная элегантность с драгоценностями, которым завидовал весь мир.

Сапфировое обручальное кольцо Дианы, которое сейчас носит жена ее сына Уильяма Кейт Миддлтон, возможно, является самым узнаваемым кольцом в мире.

Среди разнообразных драгоценностей в шкатулке принцессы были украшения, которыми Диана дорожила больше прочих и многие из которых были посвящены ее сыновьям — Уильяму и Гарри.

Теперь, когда братья поженились, многие драгоценности перешли к их женам Кейт и Меган, углубляя историю аксессуаров, которые определили определяющий эпоху образ Дианы.

Жемчужное колье из трех нитей

Колье Дианы из трех нитей дополняло ее цветочное платье Дональда Кэмпбелла, когда она была изображена на борту королевской яхты "Британия" с Чарльзом в начале их медового месяца.

Принцесса Диана и принц Чарльз Фото: Getty Images

У принцессы Дианы была впечатляющая коллекция жемчуга, особенно жемчужных колье, первое из которых она получила в подарок от своей семьи на 18-летие. Такие же ожерелья получили в подарок ее старшие сестры: Джейн и Сара.

Колье из трех нитей жемчуга дополняла застежка-соцветие с бирюзой, которую Диану прятала за спину, если они не подходили к ее наряду.

В 1984 году принцесса заменила бирюзовые камни в цветочной застежке жемчугом, чтобы они не конфликтовали с ее нарядами.

На похоронах Дианы все дамы Спенсер, включая ее мать Фрэнсис Шанд Кидд, надели нитки жемчуга в ее честь.

Золотой браслет с подвесками

Это очаровательное украшение принцесса Диана носила до замужества. Принц Чарльз подарил ей несколько подвесок, в том числе буквы "W" и "H" – начальные буквы имен ее сыновей, а также миниатюрную копию собора Святого Павла, где пара поженилась в 1981 году.

Браслет с шармами прицнессы Дианы Фото: Скриншот

Также на браслете со временем появилась подвеска в виде фигурки вомбата – так принца Уильяма прозвали в семье после поездки в Мельбурн в 1983 году, маленькая золотая теннисная ракетка и кепка для поло – дань уважения любви Дианы к спорту.

Принцесса мечтала стать балериной в детстве, поэтому принц Чарльз добавил в ее коллекцию пару пуантов, маленького плюшевого мишку и яблоко, дань ее любви к Нью-Йорку.

Золотое колье с гравировкой

Принц Чарльз купил Диане ожерелье из золотых дисков с выгравированным именем их первого ребенка, Уильяма, после его рождения в 1982 году.

Подвеска, подаренная прицем Чарльзом

Имя принца Уильяма было написано почерком Чарльза. Это было сентиментальное украшение и принцесса редко надевала его публично. Лишь раз ее видели в нем на матче по поло в Виндзоре вместе с игривым платьем в горошек.

У Кейт Миддлтон есть похожее ожерелье, которое ей подарила ее младшая сестра Пиппа. На подвеске написано имя ее первенца: "Джордж Луи Александр" в сочетании с небольшим шармом в форме сердца с надписью "W".

Серьги Фрэнсис Шанд Кидд

Диана одолжила серьги своей матери Фрэнсис Шанд Кидд для свадьбы с Чарльзом вместе с семейной тиарой Спенсеров.

Свадьба прицнессы Дианы Фото: Getty Images

Серьги Фрэнсис украшены бриллиантами грушевидной формы, окруженными мелкими бриллиантами. Позже, на публике они появились по куда более мрачному поводу: мать Дианы надела их на ее похороны.

Сапфир и жемчужное колье

Огромный сапфир, украшающий центр жемчужного колье – одно из самых известных украшений принцессы Дианы. Сапфир, добытый на Шри-Ланке, изначально был частью броши, которую принцессе подарила королева-мать. Диана превратила его в эффектное колье с семью нитями жемчуга.

Знаменитое колье с сапфиром Фото: Getty Images

Она носила его в 1982 году, надевала с эффектным платьем-комбинацией от Джона Гальяно на Met Gala в Нью-Йорке в 1996 году, и, конечно, оно дополнило ее платье мести, которое она носила в 1994 году.

Колье "Лебединое озеро"

Колье Garrard, украшенное 178 бриллиантами и пятью культивированными жемчужинами Южных морей, принцесса Диана носила на постановке "Лебединое озеро" в Английской национальной опере в 1997 году. Это было одно из ее последних публичных появлений перед гибелью.

Колье "Лебединое озеро" Фото: Getty

Представитель ювелирной компании Garrard сказал, что ожерелье было сделано из камней, которые принадлежали самой Диане. Комплект должны были дополнять серьги, но их не успели закончить до смерти Дианы.

Тиара Спенсеров

Это фамильное украшение семьи Спенсер. И именно ее Диана надела на свою свадьбу, а потом еще не раз украшала ею голову на официальных приемах. Старшие сестры Дианы, Джейн и Сара, носили тиару в дни своей свадьбы.

Тиара Спенсеров была на Диане в день ее свадьбы Фото: Скриншот

Несмотря на то, что история семьи Спенсеров восходит к 15 веку, тиара была подарена бабушке Дианы, Синтии, виконтессе Олторп, дальней родственницей леди Сарой Спенсер в качестве свадебного подарка в 1919 году.

Тиара осталась в семье Спенсеров, но дочери Чарльза, брата Дианы, не надевали ее на свои свадьбы.

Бижутерия

Кейт Миддлтон часто появляется в недорогих украшениях и в этом она похожа на свою свекровь. Принцесса Диана часто носила яркие броские украшения, которые стоили совсем недорого.

Она надевала пару сережек в форме полумесяца за 23 фунта от бренда Butler & Wilson во время визита в Саудовскую Аравию в 1986 году.

Сережки-полумесяцы не были дорогими

Принцесса Диана наслаждалась мыслью о том, что наблюдатели будут восхищаться ее "бриллиантовыми" серьгами, а многие представители прессы предположили, что они были подарком от короля Халида.

Также у нее была брошь от этого же бренда в форме змеи, и брошка в виде Мальтийского креста, которую ей подарил принц Чарльз.

Основатель Butler and Wilson Саймон Уилсон рассказывал, что Диана посещала магазин каждые несколько месяцев и вела себя, как обычная покупательница, даже спрашивая совета у других покупателей.

Вещи, которые также можно увидеть на Кейт

Обручальное кольцо

Самое известное украшение принцессы Дианы, которое теперь носит Кейт Миддлтон. Кольцо с 12-каратным цейлонским сапфиром в окружении 14 бриллиантов теперь известно по всему миру.

Знаменитое обручальное кольцо Дианы Фото: Getty Images

Вдохновением для создания кольца послужила брошь с сапфирами и бриллиантами, сделанная для принца Альберта в 1840 году, которую он подарил королеве Виктории в качестве свадебного подарка.

Изумрудное колье

Диана носила колье с ярко-зеленым платьем Кэтрин Уокер в 1993 году на приеме в отеле Дорчестер.

Кейт была одета в такое же яркое платье с открытыми плечами в сочетании с чокером на вручении премии Earthshot Prize Awards в прошлом году.

Изумрудное колье, которое сейчас носит Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Покойная королева унаследовала это украшение после смерти своей бабушки, королевы Марии, в 1953 году, и она подарила ожерелье Диане после замужества с Чарльзом.

По словам королевского биографа Китти Келли, принцесса несколько раз была замечена в ярком колье, но позже решила носить его как повязку на голове, вдохновившись на этот образ, когда она однажды попыталась надеть его через голову, но оно застряло на лбу.

Серьги Collingwood с жемчугом

Диана получила в подарок пару жемчужных серег от семейных ювелиров Спенсеров, Коллингвуд, и носила их во время турне по Франции с Чарльзом в 1988 году. Носила она и после развода.

Серьги Коллингвуд Фото: Getty

Кейт также носила серьги, когда в прошлом году присутствовала на церковной службе.

Кулон с перьями принца Уэльского

Выйдя замуж за Чарльза, тогдашнего принца Уэльского, королева-мать подарила Диане кулон с изображением с геральдическим знаком ее мужа.

Изначально, это был свадебный подарок, полученный в 1863 году от Бристольских дам принцессой Дании Александрой, когда она вышла замуж за Берти, тогдашнего принца Уэльского, который стал Эдуардом VII. После смерти Дианы кулон вернулся в коллекцию королевы.

После этот кулон носила вторая жена Чарльза — Камилла на премьере фильма "Мальчики-историки" в кинотеатре "Одеон" на Лестер-сквер в 2006 году, но надевала его, как брошь.

Брошь с перьями принца Уэльского Фото: Getty Images

Кейт также появилась в этой броши, став принцессой Уэльской после смерти королевы.

C-образные серьги-подвески с бриллиантами и жемчугом

Диана носила серьги, когда она была названа гуманитарным работником года на ужине United Cerebral Parasy в Нью-Йорке в 1995 году.

Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская любит эти серьги. В них она блистала на красной дорожке BAFTA в 2019 году, на скачках в Аскоте и на воскресной службе памяти в Лондоне в прошлом году.

Серьги с сапфирами и бриллиантами

Диана сделала сапфировые серьги из часов, которые ей подарил наследный принц Саудовской Аравии на свадьбу.

Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы Фото: Getty

Кейт переделала серьги и надевала их во время визита в Лос-Анджелес в 2011 году.

Вещи, которые носит Меган Маркл

Кольцо с аквамарином

Диана заказала свое знаменитое экстравагантное кольцо с аквамарином после того, как драгоценный камень подарила ей ее подруга Люсия Флеча де Лима. Она носила его вместо своего обручального кольца.

Кольцо Дианы с аквамарином

Меган носила кольцо несколько раз, в том числе в день свадьбы на вечеринке во Фрогмор-Хаусе. Его стоимость – около 75 тысяч фунтов стерлингов.

Золотой браслет с голубыми камнями

Впервые этот браслет принцесса Диана надевала в 1990 году. А Меган Маркл впервые надела его в первый день ее австралийского тура с принцем Гарри в 2018 году.

Браслет принцессы Дианы

И надевала после, вскоре после того, как стало известно, что она беременна в первый раз.

Серьги-бабочки

Диана носила свои серьги-бабочки с соответствующим ожерельем во время королевского тура по Канаде в 1986 году вместе с кобальтово-синим костюмом Кэтрин Уокер.

Серьги-бабочки, которые теперт принадлежат Меган Маркл

На следующий день после объявления о том, что она ждет своего первого ребенка, Меган надела именно эти серьги. Диана любила эти серьги и ее невестке они тоже нравятся, ведь она часто их надевает.

Часы Cartier

Принцесса Диана несколько раз надевала свои элегантные золотые часы Tank от Cartier. В то время они стоили 17 800 фунтов стерлингов, и принц Уильям договорился с братом, что часы достанутся Гарри, тогда как он заберет обручальное кольцо.

Часы прицнессы Дианы теперь носит Меган Маркл Фото: Time

Считается, что Гарри подарил часы Меган, и она часто носит этот аксессуар, в том числе на официальной фотографии с Гарри в 2020 году и на Играх непокоренных в Гааге в прошлом году.

Напомним, ранее королевский дворецкий рассказал, как принцы Гарри и Уильям делили драгоценности матери.