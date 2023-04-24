Улюблені прикраси принцеси Діани, які тепер належать Кейт Міддлтон та Меган Маркл

Принцеса Діана носила коштовності, які належали королівській сім'ї, але мала чимало й власних прикрас, які успадкували її сини та їхні дружини.

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У принцеси Діани була велика колекція коштовностей, включаючи діаманти, перли та сапфіри. Після її трагічної загибелі її власні прикраси успадкували її сини: Вільям та Гаррі. А коли вони одружилися, то багато коштовностей стали носити їхні дружини: Кейт Міддлтон і Меган Маркл. Швидше за все, згодом вони перейдуть до вже їхніх дітей. Адже обоє принців мають дочок. Про коштовності принцеси Діани писало видання Daily Mail.

Коли 19-річна леді Діана розпочала свій бурхливий роман зі спадкоємцем престолу, то її найчастіше бачили в скромних прикрасах — золотому ланцюжку з літерою "Д" і парі золотих сережок.

Але з її новим титулом прийшло блискуче перетворення. Пішли в минуле жовті комбінезони та светри помічниці няні, і на зміну їм прийшла царська елегантність із коштовностями, яким заздрив увесь світ.

Сапфірова обручка Діани, яку зараз носить дружина її сина Вільяма Кейт Міддлтон, можливо, є найвідомішою каблучкою у світі.

Серед різноманітних коштовностей у скриньці принцеси були прикраси, якими Діана дорожила більше за інші, і багато з яких були присвячені її синам — Вільяму та Гаррі.

Тепер, коли брати одружилися, багато коштовностей перейшли до їхніх дружин Кейт і Меган, поглиблюючи історію аксесуарів, які визначили образ Діани, що визначав епоху.

Перлинне кольє з трьох ниток

Кольє Діани з трьох ниток доповнювало її квіткову сукню від Дональда Кемпбелла, коли вона була зображена на борту королівської яхти "Британія" з Чарльзом на початку їхнього медового місяця.

Принцеса Діана та принц Чарльз Фото: Getty Images

У принцеси Діани була разюча колекція перлів, особливо перлинних кольє, перші з яких вона отримала в подарунок від своєї родини на 18-річчя. Таке саме намисто отримали в подарунок її старші сестри: Джейн і Сара.

Кольє з трьох ниток перлів доповнювала застібка-суцвіття з бірюзою, яку Діану ховала за спину, якщо вона не пасувала до її вбрання.

У 1984 році принцеса замінила бірюзове каміння в квітковій застібці перлами, щоб вони не конфліктували з її вбраннями.

На похороні Діани всі жінки Спенсер, включаючи її матір Френсіс Шанд Кідд, одягли перлинні нитки на її честь.

Золота каблучка з підвісками

Цю чарівну прикрасу принцеса Діана носила до заміжжя. Принц Чарльз подарував їй кілька підвісок, у тому числі літери "W" і "H" — початкові літери імен її синів, а також мініатюрну копію собору Святого Павла, де пара одружилася 1981 року.

Браслет із шармами принцеси Діани Фото: Скріншот

Також на браслеті згодом з'явилася підвіска у вигляді фігурки вомбата — так принца Вільяма прозвали в сім'ї після поїздки до Мельбурна в 1983 році, маленька золота тенісна ракетка та кепка для поло — данина пошани до Діани до спорту.

Принцеса мріяла стати балериною в дитинстві, тому принц Чарльз додав до її колекції пару пуантів, маленького плюшевого ведмедика та яблуко, данину її любові до Нью-Йорка.

Золота каблучка з гравіюванням

Принц Чарльз купив Діані намисто із золотих дисків з вигравіруваним ім'ям їхньої першої дитини, Вільяма, після його народження в 1982 році.

Підвіска, подарована прицем Чарльзом

Ім'я принца Вільяма було написано рукописним почерком Чарльза. Це була сентиментальна прикраса, і принцеса рідко вдягала її публічно. Лише раз її бачили в ній на матчі з поло у Віндзорі разом із грайливою сукнею в горошок.

Кейт Міддлтон має схоже намисто, яке їй подарувала її молодша сестра Піппа. На підвісці написано ім'я її первістка: "Джордж Луї Олександр" у поєднанні з невеликим шармом у формі серця з написом "W".

Сережки Френсіс Шанд Кідд

Діана позичила сережки своєї матері Френсіс Шанд Кідд для весілля з Чарльзом разом із сімейною тіарою Спенсерів.

Весілля прицнеси Діани Фото: Getty Images

Сережки Френсіс прикрашені діамантами грушеподібної форми, оточеними дрібними діамантами. Пізніше на публіці вони з'явилися з набагато похмурішого приводу: мати Діани одягла їх на її похорон.

Сапфір і перлове кольє

Величезний сапфір, що прикрашає центр перлинного кольє, — одна з найвідоміших прикрас принцеси Діани. Сапфір, видобутий на Шрі-Ланці, спочатку був частиною брошки, яку принцесі подарувала королева-мати. Діана перетворила її на ефектне кольє із сімома нитками перлів.

Знамените кольє із сапфіром Фото: Getty Images

Вона носила його в 1982 році, одягала з ефектною сукнею-комбінацією від Джона Гальяно на Met Gala в Нью-Йорку в 1996 році, і, звичайно, вона доповнила ним сукню помсти, яку вона носила в 1994 році.

Кольє "Лебедине озеро"

Кольє Garrard, прикрашене 178 діамантами та п'ятьма культивованими перлинами Південних морів, принцеса Діана носила на постановці "Лебедине озеро" в Англійській національній опері 1997 року. Це була одна з її останніх публічних появ перед загибеллю.

Кольє "Лебедине озеро" Фото: Getty

Представник ювелірної компанії Garrard сказав, що намисто було зроблено з каміння, яке належало самій Діані. Комплект мали доповнювати сережки, але їх не встигли закінчити до смерті Діани.

Тіара Спенсерів

Це родинна прикраса сім'ї Спенсер. І саме її Діана одягла на своє весілля, а потім ще неодноразово прикрашала нею голову на офіційних прийомах. Старші сестри Діани, Джейн і Сара, носили тіару в дні свого весілля.

Тіара Спенсерів була на Діані в день її весілля Фото: Скріншот

Попри те, що історія родини Спенсерів сягає 15 століття, тіара була подарована бабусі Діани, Синтії, віконтесі Олторп, дальньою родичкою леді Сарою Спенсер як весільний подарунок у 1919 році.

Тіара залишилася в сім'ї Спенсерів, але дочки Чарльза, брата Діани, не вдягали її на свої весілля.

Біжутерія

Кейт Міддлтон часто з'являється в недорогих прикрасах, і цим вона схожа на свою свекруху. Принцеса Діана часто носила яскраві помітні прикраси, які коштували зовсім недорого.

Вона одягала пару сережок у формі півмісяця за 23 фунти від бренду Butler & Wilson під час візиту до Саудівської Аравії 1986 року.

Сережки-півмісяці не були дорогими

Принцеса Діана насолоджувалася думкою про те, що спостерігачі захоплюватимуться її "діамантовими" сережками, а багато представників преси припустили, що вони були подарунком від короля Халіда.

Також вона мала брошку від цього ж бренду у формі змії та брошку у вигляді Мальтійського хреста, яку їй подарував принц Чарльз.

Засновник Butler and Wilson Саймон Вілсон розповідав, що Діана відвідувала магазин кожні кілька місяців і поводилася як звичайна покупниця, навіть запитуючи поради в інших покупців.

Речі, які також можна побачити на Кейт

Обручка

Найвідоміша прикраса принцеси Діани, яку тепер носить Кейт Міддлтон. Кільце з 12-каратним цейлонським сапфіром в оточенні 14 діамантів тепер відоме по всьому світу.

Знаменита обручка Діани Фото: Getty Images

Натхненням для створення обручки послужила брошка із сапфірами й діамантами, зроблена для принца Альберта в 1840 році, яку він подарував королеві Вікторії як весільний подарунок.

Смарагдове кольє

Діана носила кольє з яскраво-зеленою сукнею Кетрін Вокер у 1993 році на прийомі в готелі Дорчестер.

Кейт була одягнена в таку ж яскраву сукню з відкритими плечима у поєднанні з чокером на врученні премії Earthshot Prize Awards минулого року.

Смарагдове кольє, яке зараз носить Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Покійна королева успадкувала цю прикрасу після смерті своєї бабусі, королеви Марії, в 1953 році, і вона подарувала намисто Діані після заміжжя з Чарльзом.

За словами королівської біографки Кітті Келлі, принцеса кілька разів була помічена в яскравому кольє, але пізніше вирішила носити його як пов'язку на голові, надихнувшись на цей образ, коли вона одного разу спробувала надіти його через голову, але воно застрягло на лобі.

Сережки Collingwood із перлами

Діана отримала в подарунок пару перлинних сережок від сімейних ювелірів Спенсерів Коллінгвудів, і носила їх під час турне Францією з Чарльзом у 1988 році. Носила вона їх і після розлучення.

Сережки Коллінгвуд Фото: Getty

Кейт також носила сережки, коли торік була присутня на церковній службі.

Кулон з пір'ям принца Уельського

Вийшовши заміж за Чарльза, тодішнього принца Уельського, королева-мати подарувала Діані кулон із зображенням із геральдичним знаком її чоловіка.

Спочатку це був весільний подарунок, отриманий в 1863 році від Бристольських дам принцесою Данії Олександрою, коли вона вийшла заміж за Берті, тодішнього принца Уельського, який став Едуардом VII. Після смерті Діани кулон повернувся до колекції королеви.

Після цього кулон носила друга дружина Чарльза — Камілла на прем'єрі фільму "Хлопчики-історики" в кінотеатрі "Одеон" на Лестер-сквер 2006 року, але одягала його як брошку.

Брошка з пір'ям принца Уельського Фото: Getty Images

Кейт також з'явилася в цій броші, ставши принцесою Уельської після смерті королеви.

C-подібні сережки-підвіски з діамантами та перлами

Діана носила сережки, коли її назвали гуманітарним працівником року на вечері United Cerebral Parasy в Нью-Йорку 1995 року.

Кейт Міддлтон у сережках принцеси Діани Фото: Getty Images

Принцеса Уельська любить ці сережки. У них вона сяяла на червоній доріжці BAFTA у 2019 році, на перегонах в Аскоті й на недільній службі пам'яті в Лондоні минулого року.

Сережки з діамантами та сапфірами

Діана зробила сапфірові сережки з годинника, який їй подарував спадковий принц Саудівської Аравії на весілля.

Кейт Міддлтон у сережках принцеси Діани Фото: Getty

Кейт переробила сережки й одягала їх під час візиту до Лос-Анджелеса у 2011 році.

Речі, які носить Меган Маркл

Каблучка з аквамарином

Діана замовила свою знамениту екстравагантну каблучку з аквамарином після того, як дорогоцінний камінь подарувала їй її подруга Люсія Флеча де Ліма. Вона носила її замість своєї обручки.

Каблучка Діани з аквамарином

Меган носила обручку кілька разів, у тому числі в день весілля на вечірці у Фрогмор-Хаусі. Її вартість — близько 75 тисяч фунтів стерлінгів.

Золотий браслет із блакитним камінням

Уперше цей браслет принцеса Діана одягала 1990 року. А Меган Маркл уперше одягла його в перший день її австралійського туру з принцом Гаррі у 2018 році.

Браслет принцеси Діани

І одягала потім, невдовзі після того, як стало відомо, що вона вагітна вперше.

Сережки-метелики

Діана носила свої сережки-метелики з відповідним намистом під час королівського туру Канадою в 1986 році разом із кобальтово-синім костюмом Кетрін Вокер.

Сережки-метелики, які тепер належать Меган Маркл

Наступного дня після оголошення про те, що вона чекає на свою першу дитину, Меган одягла саме ці сережки. Діана любила ці сережки, і її невістці вони теж подобаються, адже вона часто їх одягає.

Годинник Cartier

Принцеса Діана кілька разів одягала свій елегантний золотий годинник Tank від Cartier. У той час вони коштували 17 800 фунтів стерлінгів, і принц Вільям домовився з братом, що годинник дістанеться Гаррі, тоді як він забере обручку.

Годинник прицнеси Діани тепер носить Меган Маркл Фото: trump1

Вважається, що Гаррі подарував годинник Меган, і вона часто носить цей аксесуар, у тому числі на офіційній фотографії з Гаррі у 2020 році та на Іграх нескорених у Гаазі минулого року.

Нагадаємо, раніше королівський дворецький розповів, як принци Гаррі та Вільям ділили коштовності матері.