Королівський дворецький розповів, як принци Вільям і Гаррі ділили коштовності Діани

У своїх мемуарах Гаррі стверджував, що ніколи не претендував на материнську каблучку із сапфіром, але дворецький Пол Баррел каже, що це не так.

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Каблучка принцеси Діани із сапфіром, яку зараз носить Кейт Міддлтон, є однією з найвідоміших і цитованих каблучок в історії ювелірних прикрас. У своїх мемуарах "Запасний" принц Гаррі спростував чутки про те, що він вирішив віддати особливий подарунок покійній матері старшому братові. Раніше ЗМІ писали, що він зробив це в 2010 році ще до заручин принца Вільяма, щоб каблучка Діани одного разу "сіла на трон". Гаррі заявив, що каблучка завжди належала Вільяму і він ніколи її не просив. Але колишній дворецький Пол Баррел, автор книги про принцесу Діану, розповів, що справа була не така. Про це пише Daily Mail.

У своїх мемуарах принц Гаррі пише: "Газети публікували історії про те, що я усвідомив, наскільки Віллі та Кейт добре підходять одне одному, й оцінив глибину їхнього кохання, тому вирішив подарувати мамин легендарний сапфір. Але це абсолютна нісенітниця". Герцог Сассекський стверджує, що сапфірова каблучка ніколи не належала йому: "Вона уже була у Вільяма. Він попросив її після смерті мами, і я був більш ніж щасливий віддати його".

[ + – ] Принцеса Діана із синами Фото: Getty Images

64-річний Пол Баррел, який працював дворецьким Діани понад 10 років, каже, що був присутній, коли принц Гаррі просив обручку.

Принц Гаррі та принц Вільям обирали прикраси з колекції коштовностей своєї матері в палаці Кенсінгтон.

"Гаррі сказав мені, що пам'ятає, як каблучка завдавала йому біль, коли він тримав матір за руку, бо камінь був великим. І саме тому, коли хлопчики прийшли до палацу Кенсінгтона, я сказав їм: ви повинні взяти щось на згадку про матір, що нагадуватиме про час, проведений тут, у Кенсінгтонському палаці", — за словами Баррела, Вільям хотів взяти годинник Cartier, подарований її батьком на її 21-й день народження, а Гаррі захотів сапфірову каблучку.

Принц Вільям був задоволений, тому що його не цікавили найяскравіші речі в колекції Діани.

"Вони вибрали дві дуже прості речі — каблучку та годинник. Не фантастичні коштовності. Але вони щось означали для хлопчиків", — пізніше, мабуть, брати обмінялися вибраними пам'ятними речами. Тому що каблучка зрештою опинилась у Вільяма, а годинник у Гаррі, і зараз їх носить Меган Маркл.

[ + – ] Кейт Міддлтон зараз носить обручку принцеси Діани Фото: Getty Images

Баррел теж "удостоївся" кількох рядків у мемуарах принца Гаррі. Він написав, що "його кров кипіла від люті", коли колишній дворецький випустив книгу про принцесу Діану.

Нагадаємо, каблучка принцеси Діани, яку зараз носить Кейт Міддлтон, зроблена з блакитного цейлонського сапфіру, обрамленого 14 діамантами, оправленими у 18-каратне біле золото. Перстень створив іменитий британський ювелірний будинок Garrard. Кейт Міддлтон ніколи з каблучкою не розлучається, знімаючи її лише в окремих випадках.